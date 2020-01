Los letrados del Parlament avalan la continuidad de Torra como 'president'

Los letrados del Parlament han emitido su informe sobre los efectos del acuerdo de la JEC de inhabilitar ya al 'president' de la Generalitat, Quim Torra. Los servicios jurídicos de la Cámara catalana sostienen en el texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que este órgano "no es competente para acordar el cese del diputado", sino que todo debe pasar por la autonomía que tiene la Cámara catalana. Pero no sólo eso. Indican, además que, aunque fuera cesado como parlamentario, podría continuar al frente de la Generalitat: "Hay elementos suficientes, tanto a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan la institución de la Presidència, como de naturaleza lógica y gramatical, para considerar que el eventual cese en el cargo de diputado por causa de incompatibilidad no afectaría a su continuidad en el cargo de presidente de la Generalitat", apuntan.

Otro argumento que esgrimen los letrados del Parlament indica que "las competencias de la Administración electoral lo son con relación a los procesos electorales en curso y hasta que concluyen. En consecuencia, no es posible una declaración de inelegibilidad sobrevenida". Asimismo, se acogen a que el Estatut y la Ley de Presidència de la Generalitat y del Govern establecen como causa de cese en el cargo de 'president' "la condena penal firme que conlleve la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", un inciso clave que también recoge el reglamento del Parlament. La condena de Torra aún no lo es porque tiene derecho a recurso de casación ante el Tribunal Supremo y este aún no ha sido resuelto. "De otra forma se podría ocasionar un daño irreparable a los diputados", apostillan sobre este asunto.

Si se le retirara el acta a Torra, se podría "lesionar el derecho fundamental de participación política", argumentan, y recuerdan que el Tribunal Supremo "no se ha pronunciado de manera definitiva" sobre el acuerdo de la JEC, ni sobre las medidas cautelares de suspensión pedidas por el presidente de la Generalitat.

Los letrados se fijan también en que la "causa de incompatibilidad de los cargos electos declarados inelegibles", establecida en la LOREG, se creó para "completar el procedimiento y las consecuencia normativamente previstas previstas para la ilegalización de partidos políticos que justifiquen la violencia o estén en conivencia o sirvan de instrumento para organizaciones terroristas", mientras que el delito por el que ha sido procesado y condenado Torra es uno de desobediencia.

La reunión de la Mesa de este martes deberá abordar los escritos de Cs y el PPC exigiendo que se efectúe la retirada "inmediata" del escaño al president Quim Torra después de que la Junta Electoral Provincial de Barcelona dejara sin efectos su acta de diputado después de que la resolución de la Junta Electoral Central lo considerara ya inhabilitado y el Supremo lo ratificara. Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pero la sentencia aún no es firme y ni siquiera ha sido notificada al Parlament, por lo que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, se aferra al pleno extraordinario que lo ratificó como diputado y mantiene que acatará el reglamento del Parlament, que, a su entender, no ampara la retirada de esta credencial por parte de un organismo que considera incompetente en el asunto. Un extremo en el que se apoyan los letrados.

Los argumentos de Cs y PPC

En su escrito, Cs presiona a Torrent para que dé "inmediato, íntegro y debido cumplimiento" a lo acordado por la Junta Electoral Provincial, haciendo efectiva "la pérdida de la condición de diputado" y su "consiguiente pérdida de la condición de presidente de la Generalitat". Además, pide que se revoque cualquier delegación de voto, que se le suspenda de sueldo, que se organice ya la toma de posesión de Ferran Mascarell como diputado y que se declare la "nulidad" de los acuerdos tomados en el pleno extraordinario en el que se aprobó la "ratificación" de Torra.

El texto del PPC, que registrarán esta mañana, da por hecha la destitución del president y urge convocar la ronda de contactos para proponer un nuevo candidato a la Generalitat.

Naranjas y populares advierten de "consecuencias jurídicas correspondientes en forma de responsabilidad personal" si los miembros de la Mesa "siguen cometiendo una ilegalidad" y el líder del PP, Pablo Casado, llegó a sostener que si Torrent no convoca un pleno para elegir a un nuevo presidente le denunciará por prevaricación. En cuanto a Torra, dijo que se dirigirá a los tribunales para denunciar un presunto delito de usurpación de funciones públicas por mantenerse en el cargo pese a la JEP si la fiscalía no actúa de oficio, informa Pilar Santos.

Pese a los avisos, JxCat y ERC prevén hacer pinza para driblar el veto a Torra. Y el informe de los letrados les facilita la maniobra.