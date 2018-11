Marchena renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, se ha negado a contribuir al descrédito de la justicia, con el que a ojos de cualquiera, pero sobre todo del alto tribunal, se estaba produciendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una situación que se ha visto agravada, porque paradójicamente tanto el PP como el PSOE presentaban el fin del mandato de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial casi como la única esperanza que quedaba para defender la independencia judicial y la imagen del propio Tribunal Supremo, sobre todo, de cara a la celebración del próximo juicio del procés.

Ante el panorama que suponía que se filtrara el pacto entre el PP y el PSOE por el que Marchena sería nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio Supremo, antes de conocerse los nombre de los vocales que por ley debían ser los que le eligieran, su designación se volvió imposible después de que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, manifestara en un wasap que con él podría controlar la Sala Segunda «desde la puerta de atrás».

SATISFACCIÓN / Una manifestación que superaba el descaro con el que se había producido la negociación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces por parte del PP y del PSOE y que hipotecaba toda decisión que pudiera adoptar el Supremo en relación con el juicio del procés o cualquier otro procedimiento. De ahí que la decisión de Marchena de «anticipar públicamente» su «dedidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Supremo y del CGPJ» haya sido acogido con satisfacción en el alto tribunal.

Fuentes del Supremo consideran que se trata de un «gesto de dignidad», con el que se pone freno a una práctica difícilmente compatible con la independencia judicial y que se valora aún más porque Marchena, a través de una carta de cuatro puntos, renunciaba a lo que, como todos los magistrados del alto tribunal, más deseaba como colofón a su carrera profesional: presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Ello les lleva incluso a no descartar en absoluto que al final Marchena termine presidiéndolo, pero gracias a la votación real de los 20 vocales que en un momento u otro sean designados.

Para ello su renuncia de ahora será fundamental. «Jamás he concebido la función de juez como instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», afirma en la misiva en un momento en que cualquier otra decisión dejaría muy en entredicho no solo la imagen de la justicia, en general, sino también el futuro juicio contra los líderes independentistas del procés, en particular.

Marchena seguirá siendo presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y, por tanto, continuará al frente del tribunal que juzgará a los 18 acusados de rebelión, malversación de fondos públicos o desobediencia por su distinta participación en el proceso independentista La posibilidad de que pasara a presidir el Supremo había sido acogido con esperanza por las defensas, que confiaban en que ello supusiese un retraso del juicio que está previsto que empiece el próximo mes de enero.

El anuncio, que se producía un día después del wasap de Cosidó, en el que presumía que podría controlar la sala segunda del Supremo «desde la puerta de atrás», continúa diciendo que su «trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional».

QUERELLA A PODEMOS / Añade: «El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado». Se refiere, entre otras decisiones que ha tomado en esta materia, al rechazo de la querella presentada contra Podemos por presunta financiación ilegal.

La decisión de Marchena ha sido aprovechada por la asociación Foro Judicial Independiente para recordar la huelga del lunes pasado y pedir a los jueces que no sean «cómplices del sistema». Por eso, invita a los candidatos a vocales y a las asociaciones que los avalaron a retirar su candidatura, «no porque tales candidatos carezcan de capacidad y méritos, sino porque el sistema para su designación compromete su futura actuación».