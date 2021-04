El marido de Cospedal niega ser el "López del Hierro" de los 'papeles de Bárcenas'

El empresario Ignacio López de Hierro, esposo de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, negó ante el tribunal que juzga si el partido que preside Pablo Casado pagó con dinero procedente de su caja b la reforma de su sede ser el "López H." o el "López del Hierro" que aparece como donante de esta formación en la documentación manuscrita seguida por el extesorero Luis Bárcenas con las entradas y salidas de dinero negro en el partido.

Según esa documentación conocida como los 'papeles' de Bárcenas, hay dos entradas en las que aparece como quien entregó cinco y cuatro millones de pesetas en 1997 y 1998. El testigo sostuvo que entonces trabajaba en una empresa de la Once que que él supiera no participaba en obra pública, pero que en cualquier caso él no era la persona que aparecía junto a esas anotaciones.

Por su parte, el empresario señalado por el extesorero del PP Luis Bárcenas como donante del PP de Madrid, Luis Gálvez, negó incluso conocerle. El expresidente de la constructora Ploder, que declaró como imputado en el 'caso Púnica' después de que declarara en ese procedimiento el extesorero del partido, negó haber hecho donación alguna al partido.

Retirada la imputación al dia siguiente

Durante su declaración, que realizó acompañado por su abogado, quedó constancia de que Gálvez declaró como imputado tras la declaración de Bárcenas en Púnica y al día siguiente el juez instructor Manuel García-Castellón procedió a decretar el sobreseimiento. En su comparecencia en el juzgado Central de Instrucción número 6, como hoy ante el tribunal que juzga la caja b, Gálvez negó la mayor, es decir, haber hecho donación alguna al partido.

Esa afirmación descartaría los 50.000 euros que figuran como que donó al PP en la documentación manuscrita que llevó durante años Bárcenas y que se conoció como sus 'papeles'; ni de 60.000 que dijo que declaró como testigo en el 'caso Púnica', tras remitir un escrito a Anticorrupción en el que se anunciaba su intención de colaborar con la justicia. Según el constructor, no conocía a Bárcenas, ni a su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, ni nunca estuvo en la sede central del partido en la calle Génova.