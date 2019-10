Marlaska: "En Cataluña la violencia callejera ha sido de mayor impacto que la del País Vasco"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "todos" los operativos han dicho que en Cataluña hubo una violencia de "mucho mayor impacto" que la del País Vasco. "No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron", ha afirmado Marlaska en una entrevista en LA RAZÓN.

Sin embargo, el ministro del Interior en funciones ha matizado que aunque les "sorprendiera" esa violencia "no quiere decir que no se previera adecuadamente y se respondiera como tenía que hacerse". Precisamente, ha destacado que hubo más de 200 detenidos y que 30 de ellos están en prisión provisional, un número que, a su juicio, "no es menor". "Espero que todos los independentistas violentos sean conscientes de la fortaleza del Estado de derecho", ha dicho.

Asimismo, Marlaska ha afirmado que el dispositivo estuvo "bien medido" y que "perfectamente" se pudo observar la "coordinación, cooperación y que no hubo ningún momento de disfunción". "Otra cosa es que la violencia ejercida fuera más intensa y más grave de lo que esperábamos", ha lamentado.

Para el ministro del Interior en funciones, en los actos "vandálicos y violentos" de Cataluña "subyace el independentismo violento". "En todas las democracias modernas hay movimientos antisistema que siempre se suman cuando puede haber un foco de violencia, pero eso no cambia en este caso el origen de la violencia, que es el independentismo radical y violento", ha concretado.