Marta Vilalta: "El acuerdo con el PSOE, si llega, será en enero"

La secretaria general adjunta de ERC y miembro del equipo negociador de la investidura de Pedro Sánchez, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que "las posiciones con el PSOE" todavía son distantes y que "el acuerdo, si llega, será en enero". Con estas palabras, Vilalta aparta las prisas y da por descartado que pueda haber un acuerdo de investidura antes de Navidad. Socialistas y republicanos mantendrán este martes en Barcelona su tercera reunión, el mismo día que el Rey inicia los contactos con los partidos para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.

La dirigente republicana ha explicado el espíritu con el que ERC acudirá a la reunión del martes con el PSOE: "Una vez constatado que hay un conflicto, queremos concretar esa mesa de negociación entre Cataluña y el Estado español; exigimos respeto para las instituciones catalanas y sus representantes y que no valen prisas. El acuerdo con toda seguridad si llega, será en enero", ha aseverado la republicana.

La también portavoz ha insistido en que ERC no "negocia una investidura, sino que quiere hallar una solución democrática". Si no se dan los mimbres, avisa Vilalta, "a ERC no le temblarán las piernas" para votar 'no'.

La dirigente republicana ha subrayado que apostar por la vía política "significa acabar con la vía represiva".