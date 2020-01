Las mentiras de la derecha en el debate de investidura

Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, del que salió reelegido en segunda votación el socialista Pedro Sánchez, los líderes del PP y Vox pronunciaron varias sentencias que los datos desmienten. A continuación, algunas de las afirmaciones que El Periódico ha verificado.

"El 69% de los imputados por violaciones grupales han sido extranjeros" Santiago Abascal - Presidente de Vox

No se puede afirmar que el 69% de los violadores en grupo son extranjeros porque no existen estadísticas oficiales respecto a la nacionalidad de los violadores que agreden en grupo. El porcentaje al que hizo referencia Abascal, y que Vox ya utilizó durante la campaña electoral, está extraído del informe 'Agresores sexuales con víctima desconocida', realizado por varios especialistas y editado por el Ministerio del Interior, y sacado de contexto. Este documento hacía referencia, como su nombre indica, estrictamente a los ataques en los que agresores y víctimas no se conocían, que el texto identifica con el 17% del total. En el apartado de las agresiones en grupo, el informe señalaba que un 31% de los atacantes eran españoles. El 69% restante no es extrapolable, pues, al total de las violaciones en general. De hecho, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, en el 2018, casi el 75% de los 2.917 condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales fueron españoles.

"El empleo está en la peor cifra de los últimos seis años" Pablo Casado - Presidente del PP

Según la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre del 2019 -últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- hubo 2,7 millones menos de parados que en el mismo trimestre del 2013. La tasa de desempleo también disminuyó casi a la mitad, de un 26,65% a un 13,92%. Según los mismos datos del INE, la cifra de ocupados ha pasado de 17,2 en el tercer trimestre del 2013 a 19,9 en el mismo período del 2019. Si bien es cierto que la creación de empleo se ha ralentizado, no es preciso afirmar que el empleo está en la peor cifra de los últimos seis años.

"Con una ley de violencia intrafamiliar, esta niña [asesinada en Esplugues de Llobregat] estaría igualmente amparada y los agresores estarían igualmente castigados" Santiago Abascal - Presidente de Vox

El líder de Vox se refería así a la niña de tres que fue asesinada junto a su madre, presuntamente a manos de la pareja de esta y padre de la pequeña, en Esplugues de Llobregat durante la noche de Reyes. Sin embargo, la legislación española ya ampara a los menores que son víctimas de la violencia machista. En el 2015, entró en vigor la ley de protección de los menores y la infancia, que reconoce como víctimas a los menores hijos de víctimas de violencia machista. Los artículos 11 y 12 de la citada norma establecen la protección de los menores en caso de violencia de género y el apoyo para que estos permanezcan con su madre.

"España es una nación europea con cinco siglos de historia" Pablo Casado - Presidente del PP

Son muchos los líderes del PP -y también de Vox- que hablan de los 500 años de historia de la nación española, haciendo referencia al matrimonio de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, a finales del siglo XV. No obstante, según los historiadores no se puede hacer referencia a esta unión como el comienzo de lo que ahora es España, puesto que en aquel entonces el territorio se articulaba como un conglomerado de reinos que conservaban sus costumbres, monedas y leyes y no como una nación unificada.

"Un jubilado fue detenido por gritar '¡viva España!' delante de la sede del PSOE" Santiago Abascal - Presidente de Vox

El pasado viernes un hombre fue detenido y acusado de desobediencia y resistencia a la autoridad frente a la sede del PSOE mientras gritaba distintas consignas a favor de la unidad nacional. Sin embargo, no fue detenido por los gritos a favor de España, sino por negarse a colocarse en la acera de enfrente tal y como le ordenaron los agentes por cuestiones de seguridad, según informaron fuentes de la Policía. En el local de la madrileña calle Ferraz estaba reunida la ejecutiva federal socialista para ratificar el acuerdo con ERC.