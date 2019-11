El ministro de Exteriores ruso dice a Borrell que "no sabe nada" sobre el espionaje en Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado "no saber nada" del supuesto caso de espionaje ruso en Cataluña durante una reunión bilateral que ha mantenido este sábado con su homólogo español, Josep Borrell, según ha explicado este mismo.

Borrell y Lavrov han abordado este asunto en un encuentro celebrado en Nagoya (Japón), aunque el ministro español ha señalado que "tampoco le pudo trasladar mucho" al canciller ruso sobre las supuestas actividades en Cataluña de una unidad rusa de espionaje que investiga la Audiencia Nacional.

"No tengo más información que la de la prensa, y naturalmente le hemos explicado la novedad que esto representa en España, y el ministro me ha dicho que tampoco sabía nada", ha detallado Borrell tras la reunión que ambos han mantenido en el marco de la cumbre de ministros de Exteriores del G-20 celebrada en Nagoya. "Yo tampoco le he podido trasladar mucho, porque solo tengo las noticias que aparecen en los medios de comunicación de procedimientos judiciales que son supuestamente secretos, pero que nos encontramos radiados y televisados", ha añadido Borrell.

En el marco general de las pesquisas sobre los disturbios en Cataluña tras la sentencia del 'procés', la Audiencia Nacional española investiga la presencia de una unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña. A diferencia de otras conexiones rusas investigadas, como la colaboración de 'hackers' rusos en las actividades de Tsunami Democràtic, las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO desvinculan al independentismo de la propia actividad de la unidad. Explican que de las investigaciones se desprende que su contribución al 'procés' se ha debido más a que Cataluña era la mejor baza que encontraron para desestabilizar España, que a ser reclamados por los independentistas. Su actividad en el 'procés' se asimila así a la desarrollada en otros países de Europa, como con los chalecos amarillos en Francia.

"CONTACTOS RIDÍCULOS"

Borrell también se ha referido a "los contactos un poco ridículos" entre "algún representante del independentismo catalán que pretendía que Rusia reconociera la independencia de Cataluña, a cambio de que Cataluña reconociera que Crimea forma parte de Rusia", en alusión a una información recogida por EL PERIÓDICO.

El ministro español de Exteriores ha calificado estas cuestiones de "más bien anecdóticas", y ha destacado que los temas que ha tratado en profundidad con su homólogo ruso han sido "la estabilidad en las fronteras exteriores" y la situación de Siria, Irán y Ucrania. Borrell y Lavrov enfocado estos asuntos como "problemas que se pueden plantear en el futuro" de las relaciones entre Moscú y la Unión Europea, de cara a la asunción por parte del político español del cargo de Alto Representante de Exteriores, prevista para inicios de diciembre.