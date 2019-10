Monasterio no recuerda si firmó planos sin ser arquitecta

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha indicado este lunes que no recuerda si en el año 2003 era ya arquitecta y ha defendido que no todos los planos de arquitectura tienen que ser visados. En declaraciones a los periodistas en la Plaza de Lavapiés, después de que 'El País' haya publicado que firmaba trabajos como arquitecta "antes de tener el título" y que "presentó el trabajo de fin de carrera y se colegió en 2009, pero llevaba nueve años con un estudio que realizaba proyectos en Madrid"."Como muchos jóvenes españoles empecé a trabajar a la vez que estaba estudiando arquitectura. Trabajaba por la mañana y por la tarde iba a la universidad y monté una empresa bastante joven en la que contrataba a aparejadores, arquitectos y contables y firmaba planos a veces como interiorista o como dirección facultativa. No todos los planos son susceptibles de ser visados y uno puede firmar planos de arquitectos e interiorista sin visados", ha explicado.

NOTICIA FALSA

Al ser repreguntada sobre si firmaba planos sin ser arquitecta ha respondido que ella firmaba muchos planos y daba "trabajo a la gente", algo que a la "izquierda en general le molesta". "Es una fake news más", ha lanzado. Por último, al ser preguntada sobre si en el año 2003 era ya arquitecta ha declarado que no recuerda cuando lo era o no pero que ha estado "20 años trabajando en el mundo de la arquitectura, la construcción" y que trabajaba en un estudio de arquitectura ya probablemente en esa época.

Monasterio en su perfil de Twitter ha manifestado que: "Ahora 'El País' os va a decir a todos cuando uno puede firmar un proyecto de interiores, uno de arquitecto o de aparejador. Medios progres dedicados a los ataques personales... mientras, Cataluña en un golpe de Estado", afirma la portavoz de Vox.