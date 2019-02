La negociación entre IU y Errejón, a punto de encallar

Cada vez queda más lejos un escenario en el que Íñigo Errejón concurra a las elecciones autonómicas de la mano de Podemos, IU y Equo. Con las negociaciones con los morados en punto muerto y a la espera de que los de Pablo Iglesias configuren su propia candidatura, ahora, el diálogo entre el candidato a la Asamblea de Madrid e Izquierda Unida parecen a punto de encallarse. La organización federal madrileña, la más favorable a buscar un consenso, impuso el lunes sus condiciones para sumarse a una candidatura. Entre las líneas rojas estaba la paralización de la Operación Chamartín, un proyecto urbanístico que pretende remodelar un área del norte de la capital. Sin embargo, ni Errejón ni Manuela Carmena tienen la voluntad, por el momento, de ceder ante las exigencias de IU, poniendo en peligro una lista conjunta progresista.

Izquierda Unida Madrid, liderada por la diputada Sol Sánchez, dejó claro que solo se sumarían a aquella candidatura que llevase en su programa electoral la promesa de frenar el plan urbanístico ideado en 1993 para remodelar más de 311 hectáreas al norte de Chamartín. La formación considera que el proyecto está muy lejos de responder a las «necesidades sociales» y el «reequilibrio social» pertinente. Además, lamentan que se haga «negocio privado a costa de lo público».

No obstante, Errejón y Carmena no parecen estar cerca de aceptar esta propuesta. Fuentes cercanas a IU Madrid señalan que en la reunión que mantuvieron el pasado lunes con Más Madrid, Equo y la corriente Anticapitalista de Podemos, el equipo del presidenciable madrileño ya descartaba incluir este punto en su programa electoral. Más tajante y rotunda se expresó la regidora de la capital en una entrevista a Efe: «De ninguna manera vamos a aceptar esta especie de reto que no tiene ningún sentido». Además, Carmena explicó que aquellos que «quieran un mundo en el que no haya empresas no pueden gobernar».

La negativa de los líderes de Más Madrid podría conllevar que IU presentase una candidatura diferente tanto a las elecciones locales como autonómicas.