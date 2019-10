El nieto de Franco acude a la ceremonia con una bandera preconstitucional

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es la penúltima pataleta que le queda a este fascista. Lejos de avergonzarse de haber vivido toda su vida de lo que trincó su abuelo se congratula con una dictador y una dictadura sangrienta, corrupta y apestosa. En su día la familia no querían que enterrasen al dictador en Cuelgamuros y ahora no lo quieren sacar de ahí y para colmo lo van a dejar abandonado en Mingorrubio y no se van encargar ni del mantenimiento de su tumba. Amor de abuelo.