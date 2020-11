Nuevas pintadas en las estatuas de Prieto y Largo Caballero

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Las verdades ofenden? Claro que habian republicanos buenos, y los sigue habiendo. Pero los dirigentes hicieron limpieza en el ejercito y en la calle, eliminando (asesinando) a todo el que no les obedeciera o nomse sometiera a su capricho. Por eso perdieron la guerra, no por ser franco ningun estratega. Y por lo que se está viendo, no han apredido de sus errores