El Open Arms distancia aún más a PSOE y Podemos

Señora Calvo, no existe el “permiso para rescatar”, existe la OBLIGACIÓN de socorrer a personas en alta mar cuya vida esté en peligro. Lo dice el derecho marítimo y las leyes internacionales. Se trata de algo tan básico como proteger los Derechos Humanos. Lo recoge también la Constitución Española, esa con la que se llenan la boca los autodenominados “constitucionalistas” para luego no cumplir ninguno de sus artículos salvo el 135 y el 155. En su artículo 10.2 la CE dice “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. Pensar que el gobierno ha gestionado bien esta crisis humanitaria, cuando no se podría haber hecho peor, cuando se han dejado pasar 18 interminables días hasta ofrecer una ayuda que no era tal y además, en vez de apoyar y defender a una ONG española ante los exabruptos de un xenófobo como Salvini, se ha atacado continuamente a Open Arms, tratando de poner a la opinión pública en su contra es con todos los respetos, estar tremendamente cieg@ o no tener una mínima capacidad crítica.