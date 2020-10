El Parlamento regional expulsa a Teresa Rodríguez del grupo Adelante Andalucía a petición de Podemos

La tensión ha terminado llevándose por delante al grupo parlamentario de Adelante Andalucía, la confluencia donde concurren varias formaciones a la izquierda del PSOE andaluz y que vive sumida en una grave crisis tras la salida de Teresa Rodríguez de Podemos el pasado mes de febrero. IU y Podemos han acusado a ésta y a otros siete diputados anticapitalistas de "transfuguismo" por mantener el escaño pese a haberse dado de baja como militantes en Podemos, por lo que han pedido su expulsión del grupo parlamentario. La mesa del Parlamento ya ha respaldado la petición con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que los afectados respondían cesando temporalmente a la portavoz parlamentaria, perteneciente a IU.

PSOE, PP y Vox aprueban a propuesta de IU mi expulsión y la de mis compañer@s del grupo parlamentario durante mi permiso de maternidad.Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian. Es un atropello jurídico. Recurriremos — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 28, 2020

Los problemas se vienen gestando desde el divorcio amistoso entre anticapitalistas y Podemos el pasado mes de febrero, una vez forjado el Gobierno de coalición con el PSOE al que Rodríguez siempre se opuso. La política gaditana avisó entonces de su intención de seguir al frente de Adelante Andalucía, la confluencia formada por IU, Podemos y otras dos formaciones andalucistas para las elecciones regionales de 2018. Pero sus planes de convertir la confluencia en un sujeto propio, al margen de las direcciones federales, no terminaron de convencer ni a IU ni a la nueva direccion regional de Podemos, más cercana a Pablo Iglesias. Menos aun cuando Rodríguez decidió incluir por su cuenta a Anticapitalistas como grupo en la confluencia.

CONTROL DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y LOS FONDOS

Desde entonces se han sucedido los roces, debido sobre todo a que Rodríguez tiene mayoría en el grupo parlamentario. De los 17 diputados logrados por Adelante en esta legislatura, seis corresponden a IU y otros 11 a Podemos, entre ellos tres independientes afines a Anticapitalistas pero a los que no afectaría esta petición de expulsión. Así, tras la baja de militancia de Rodríguez y sus simpatizantes, la formación morada carece en estos momentos de representación alguna bajo sus siglas. Pero Rodríguez no lo pondrá fácil, ya que la expulsión al grupo de los diputados no adscritos les deja sin la asignación económica que reciben del Parlamento y recorta en gran medida su actividad política: de acuerdo con el reglamento parlamentario no podrían presentar iniciativas legislativas, proposiciones no de ley o mociones.

En Podemos entienden que su ex líder regional y los otros siete diputados no pueden seguir como diputados de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico al no ser ya militantes de la formación por la que lograron el escaño, de ahí su petición, ya aprobada, de expulsarlos del grupo parlamentario. “El secuestro de Adelante Andalucía por los diputados de Anticapitalistas, una vez que se han marchado voluntariamente de Podemos Andalucía, es un impedimento para que el grupo parlamentario pueda cumplir con la labor que nuestros votantes nos han encomendado y que no es otra que la de hacer oposición al Gobierno andaluz de las tres derechas y construir una alternativa a sus políticas de empobrecimiento”, reprocha Podemos en un comunicado.

La formación morada asegura que la unidad electoral con Izquierda Unida no está en cuestión, y reprocha que, pese a los intentos de meses atrás “para alcanzar un acuerdo y solucionar la discrepancia desde el diálogo y la serenidad”, Anticapitalistas “ha roto todos los puentes y torcido la democracia interna de Adelante Andalucía”.

ANBIENTE ENRARECIDO

Ante este escenario, la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, registró este miercoles ante la Cámara regional un escrito de petición de expulsión y paso al grupo de diputados no adscritos de los representantes anticapitalistas, como adelantó este miércoles el Diario de Sevilla. Según Nieto, las divisiones han “enrarecido” las relaciones dentro de la coalición (algunos diputados casi ni se hablan) pero entiende que “si una organización tenía once representantes --los que lograron escaños tras las elecciones andaluzas del 2018 de la mano de Podemos-- y ahora no cuenta con ellos, es normal que demos pasos para recuperarlos”.

La respuesta de los diputados Anticapitalistas no se ha hecho esperar, y han cesado temporalmente a Nieto como portavoz del grupo parlamentario por “abusar” de su labor y en tanto no represente a la mayoría del grupo. Los de Rodríguez reprochan además la “maniobra política ilegítima por antidemocrática” dado que "no tiene el respaldo del grupo parlamentario ni refleja ningún acuerdo tomado por los cauces formales y democráticos dentro del mismo, sino que es una decisión personal, unilateral y carente de cualquier respaldo jurídico".