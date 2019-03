El partido de Macron congela su alianza con Ciudadanos a la espera del 28-A

La República en Marcha (LREM), el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, no dará ningún paso hacia la eventual alianza con Ciudadanos para concurrir como socios en los comicios europeos del 26 de mayo hasta que se celebren las elecciones generales en España y se defina el nuevo panorama político.

Los contactos con el partido de Albert Rivera se mantienen, según ha señalado a este diario el director de campaña de la formación del presidente francés, Stéphane Séjourné, pero la cautela también. El pasado enero, el apoyo de Vox al nuevo Gobierno andaluz formado por el PP y Cs llevó al Elíseo a lanzar una seria advertencia a la formación naranja: no puede haber acuerdos con la ultraderecha. Es la línea roja que ha trazado el partido de Macron para fraguar sus alianzas.

En la formación del presidente francés no tienen dudas del europeísmo de Ciudadanos, pero la relación está congelada a la espera de ver los movimientos de Rivera a partir del 28 de abril, cuando se conozca el resultado de las urnas y se perfilen eventuales pactos para la formación de Gobierno si, como auguran las encuestas, ningún partido logra la mayoría. "Dependerá de lo que hagan", añade el responsable de campaña. Si Vox no aparece de nuevo en escena "no habrá problema" para la alianza europea con Cs, señala.

DUELO CON LOS POPULISTAS

Macron ha planteado los comicios europeos como un combate entre fuerzas progresistas y populistas. En Francia, esa batalla se perfila como una reedición del pulso que mantuvo con la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones presidenciales del 2017. Entonces, el candidato liberal hizo del europeísmo su principal bandera para cortarle el paso a la extrema derecha.

Dos años después, los sondeos vuelven a situar en un pañuelo a los candidatos de La República en Marcha y Reagrupación Nacional (antiguo Frente Nacional), próximo a las tesis de Vox. Cualquier componenda entre Ciudadanos y el partido de Santiago Abascal deslegitimaría la estrategia de Macron.

Este martes, durante la presentación de los primeros 30 candidatos de la lista de LREM al Parlamento Europeo, su cabeza de lista, la hasta hoy secretaria de Estado de Asuntos Europeos Nathalie Loiseau, avisó de que mirará "con atención" si Cs "comparte" los valores que defiende la candidatura francesa.

"Tendremos que ver su proyecto, su programa, sus compromisos y garantizar que unos y otros comparten nuestros valores europeos y nuestra ambición para cambiar Europa", dijo al ser preguntada al respecto. LREM, agregó, plantea "una oferta progresista central" a la que pueden unirse no solo los partidos que hoy están en el grupo liberal (ALDE).

OFERTA "PROGRESISTA" Y "CENTRAL"

"Vendrán con nosotros todos los que tengan ganas de esta oferta progresista, renovada y central. Muchos están hoy en ALDE, pero puede que no todos, porque a veces hay que desconfiar de las etiquetas", ha subrayado.

Una apertura que también mostró el pasado febrero en una entrevista concedida a 'Le Monde'. Al ser cuestionada sobre la relación de Vox con Cs respondió: "No es lo que hubiera hecho LREM. Es inimaginable que en una elección, aunque fuera local, LREM se asociase con la extrema derecha en Francia, pero juzgaremos por los actos. De momento, el programa que han adoptado no incluye ninguna medida extremista propuesta por Vox. Ciudadanos expresa convicciones europeas fuertes. Es también el caso del PSOE de Pedro Sánchez".

En todo caso, LREM no baraja actos con potenciales aliados hasta el tramo final de la campaña de las europeas.