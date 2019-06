Las patronales piden a PP y Cs que faciliten la investidura

Los presidentes de las patronales Foment del Treball y CEOE alertaron ayer del «fracaso» que supondría una repetición electoral y pidieron «responsabilidad» a los partidos para poder formar Gobierno cuanto antes. En clara alusión a PP y Cs, sin mencionarlos, el jefe de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, reclamó a quienes «no quieran» otras elecciones generales que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. Su homólogo en la CEOE, Antonio Garamendi, abogó por la «moderación» y por facilitar la «estabilidad».

Sánchez Llibre, exdiputado de CiU en el Congreso, lamentó durante un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Forum los «dos años perdidos desde la perspectiva económica». «No nos podemos permitir otra vez un nuevo Gobierno sin Presupuestos ni reformas», advirtió.

«Ha habido un partido que ha ganado las elecciones con 123 escaños, los que vienen detrás tienen la mitad de estos escaños, por lo que lo lógico sería una investidura de Sánchez», insistió el presidente de Foment. No obstante, se declaró «convencidísimo» de que los comicios no se repetirán porque el líder socialista será investido finalmente, dijo, «con la abstención de los grupos parlamentarios». A su lado, Garamendi calificó de «fracaso» para los representantes políticos que la investidura de Sánchez no saliera adelante.

El aviso de las patronales llega en un momento en el que la investidura se complica tanto por las negociaciones encalladas de Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como por la insistencia de PP y Cs en que no facilitarán la investidura del dirigente del PSOE . Ayer mismo, el jefe de los populares, Pablo Casado, volvió a señalar que, si bien contribuirá a la «estabilidad» durante la legislatura, no allanará a Sánchez su reelección.

En este contexto, el presidente de la CEOE recordó ayer que los empresarios llevan, desde el pasado 28 de abril, pidiendo «responsabilidad» a los políticos. «Estabilidad y moderación son los dos ámbitos en los que nos movemos», insistió. Respecto a los obstáculos con que se está encontrando Sánchez para ser investido, sentenció: «Esto en el mundo de las empresas no pasaría».

Garamendi apuntó que solo hay dos ocpiones: un Gobierno bipartito o uno monocolor con la abstención de los partidos que lo crean necesario. «Nosotros jugaremos el partido de fútbol que nos toque», agregó evitando pronunciarse, aunque en un primer momento la CEOE se mostró favorable de un pacto PSOE-Cs.