Pedro Sánchez trata de persuadir a Rivera con presión y cesiones

Pedro Sánchez trata de poner a Albert Rivera frente a la incómoda disyuntiva de elegir pactos con Vox o con el PSOE en territorios donde Ciudadanos puede entregar gobiernos a derecha o izquierda. Para allanar el entendimiento, el presidente del Gobierno en funciones despliega una táctica en tres direcciones. Uno. Aumenta la presión al exigirle que retire el veto a los socialistas rodeado por liberales europeos que no parecen dispuestos a aceptar que uno de sus socios se alíe con los ultras. Dos. Explora fórmulas de compensación, por ejemplo en Madrid. El PSOE podría apoyar a la candidata naranja a la alcaldía de si Rivera renuncia a entregar la Comunidad al PP. Y tres. Sugiere a Pablo Iglesias que se olvide de la coalición de gobierno que le viene exigiendo. En este contexto, a los de Pablo Casado le empiezan a salir más caros los pactos con Cs de lo que muchos parecieron intuir la noche electoral y, quizá por ello, ayer corrió a recordar que su socio preferente es Rivera.

Sánchez dejó el mismo mensaje a Rivera e Iglesias desde las moquetas azules de la UE, en Bruselas. Les aconsejó que «reconsideren sus estrategias». Recordó que el próximo Gobierno estará formado por socialistas e independientes, aparentemente lejos de tomar en consideración la reclamación de Podemos de obtener puestos en proporción a sus resultados. Los morados, tras escuchar al presidente, pusieron en valor los votos obtenidos en las elecciones generales y recordaron que esos escaños no se han movido tras el 26-M.

«QUITAR EL CORDÓN» / Sánchez no dedicó un segundo más a Iglesias. Sí insistió con Rivera. Le recomendó que no pacte con ultras porque «en Europa no se entiende» que un liberal llegue a acuerdos con Vox. «Hay que quitar el cordón sanitario al PSOE. Más allá de la dialéctica electoral, los partidos tienen que reconsiderar sus estrategias», señaló a su llegada a la cena informal con sus homólogos europeos. Evitó ataques duros. A lo más que llegó fue a