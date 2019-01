Pepu Hernández competirá por la alcaldía de Madrid

El exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández Fernández, conocido como Pepu Hernández, es el candidato de Pedro Sánchez a la alcaldía de Madrid para el 26-M, según avanzó La Sexta y confirmó este diario de fuentes socialistas. Hernández tendrá que pasar por un proceso de primarias para optar a ser el cabeza de lista socialista para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Con esta decisión, el secretario general del PSOE deja de lado otras posibilidades que había barajado, como la de la ministra de Industria, Reyes Maroto, lo que le hubiera forzado a hacer una crisis de Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ya había propuesto la candidatura a la alcaldía de Madrid a otras figuras socialistas como el exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y la presidenta del partido y exministra Cristina Narbona, que no aceptaron el ofrecimiento. Las expectativas no son buenas en la capital para el PSOE, que no gobierna en este ayuntamiento desde 1989. Los socialistas madrileños han asistido con incomodidad a las vueltas que le ha dado el presidente del Gobierno a esta candidatura. En la federación socialista se da por hecho que habrá primarias, cuya fecha está fijada para el próximo 9 de marzo. El exseleccionador, en principio, tendrá que enfrentarse a otros aspirantes. Con mucha probabilidad, se medirá a Manuel de la Rocha, histórico dirigente de Izquierda Socialista, que tiene muy avanzada su candidatura.

Nacido en Madrid en 1958, Hernández fue seleccionador nacional entre el 2005 y el 2008. En el 2006, lideró al equipo nacional que ganó en Japón el Mundial de baloncesto.