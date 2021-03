Pérez de los Cobos asegura que nunca oyó de la 'operación Kitchen' y que no conoció a Villarejo

La comisión de investigación del Congreso sobre la conocida como 'operación Kitchen' sigue su curso. Este jueves le ha tocado el turno al coronel Diego Pérez de los Cobos, que estuvo al frente del Gabinete de Coordinación de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Mariano Rajoy, que ha negado haber tenido conocimiento alguno en aquellos días sobre la operación para vigilar al extesorero del PP, Luís Bárcenas, o conocer al excomisario José Manuel Villarejo.

Con un "no" rotundo, Pérez de los Cobos ha insistido en varias ocasiones que durante su estancia en el Ministerio del Interior, donde supuestamente se ordenó la trama de espionaje al extesorero popular, no escuchó nada sobre la llamada 'operación Kitchen' y que la primera vez que oyó hablar del asunto fue a través de la prensa. "De nada, ni he coincidido nunca con él, ni lo he visto ni he intercambiado una palabra con él", ha dicho reiteradamente sobre si ha mantenido alguna relación con Villarejo quien, presuntamente, dirigió la vigilancia a Bárcena.

Pérez de los Cobos se ha negado, en más de una treintena de ocasiones, a responder sobre los fondos reservados de los que dispone el Ministerio del Interior para operaciones policiales por ser materia clasificada. Pese a que varios portavoces de los partidos le han señalado que ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, admitió que controlaba que estos gastos no superasen el límite establecido, pero que desconocía a qué se destinaban, en esta ocasión ha rechazado hacer ningún comentario porque está todo protegido por la ley de secretos oficiales.

"Yo le rogaría una cosa, que no se utilice una intervención mía en una instrucción de un sumario que declaré abiertamente porque la materia objeto de esa declaración había sido desclasificado para ese sumario", ha explicado señalando que en 2018 se desclasificó la norma relativa a la gestión de los fondos para que pudiera testificar. "Siento ser reiterativo. No puedo contestar por nada relativo a la gestión y el control de los gastos reservados", ha subrayado a todas las preguntas relativas a este asunto. Pérez de los Cobos ha pedido que se le llame a declarar a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para poder responder a estas preguntas.

El 1-O

El momento más tenso se ha producido cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha interrogado sobre las cargas policiales del 1-O, ya que Pérez de los Cobos fue quien coordina la actuación de las Fuerzas de Seguridad. El diputado republicano catalán le ha preguntado por qué la policía "apaleó gente". En este momento, el coronel de la Guardia Civil ha elevado el tono: "No puedo permitir que se utilicen los términos de apalear a la gente. "No puedo pasar por alto que se acuse a extraordinarios profesionales que llevaron a cabo una labor dificilísima de que se les acuse de apalear a nadie". El choque entre ambos ha obligado a la presidenta de la Mesa de la Comisión a intervenir hasta en cinco ocasiones para pedirles respeto mutuo.

Preguntado por las mismas cuestiones por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, Pérez de los Cobos ha respondido que "el mandato que tenían las Fuerzas de Seguridad era un mandato emitido por un fiscal, por una magistrada y era un mandato que obligaba a estas Fuerzas de Seguridad a acudir a esos locales e incautar el material con el que se pretendía celebrar ese referéndum que había sido declarado ilegal. (...) Si para acceder a ese local hay determinados individuos que se interponen en la puerta y en los lugares de acceso para tratar de impedir que lo cumplieran esas fuerzas en el uso legítimo de la fuerza y de manera proporcionada".

Las derechas contraatacan

PP y Vox también han aprovechado la comisión para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La portavoz popular, Ana Belén Vázquez, le ha mostrado al coronel de la Guardia Civil su "respeto, perdón y apoyo". "Perdón porque está valorado como gran profesional, solvente, eficaz e independiente y esa independencia fue la que le llevo a que la soberbia del ministro Marlaska no permitiese que usted continuase, le cesó por haberse negado a una ilegalidad", ha sentenciado. Su homóloga ultra, Macarena Olona, también ha dirigido sus preguntas a Pérez de los Cobos para señalar que su cese fue un hecho inesperado.