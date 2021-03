Podemos abandera un nuevo intento de investigar a Juan Carlos I en el Congreso

A mí me parece bien que investiguen estás cosas de nuestro Rey emérito. Pero los problemas reales de los españoles son: Más de 4 millones de parados, más de 70000 fallecidos por covid, gente sin cobrar los ertes,la okupacion, las pensiones, la falta de medios de nuestros sanitarios y policías..... Etc, etc, etc..... Y así una larga lista de problemas, que no se solucionan co investigar a nuestro Rey emérito.Creo que hay muchas más prioridades y urgencias.