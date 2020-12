Podemos no se da por vencido y registra otra comisión para investigar a Juan Carlos I

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Otra pijotada más. Me parece correcto que la Fiscalía investigue y que a su vez esta sea fiscalizada, no todos somos igual para la justicia. Ya vale de marear la perdiz que no estamos para gaitas que solo satisfacen a unos pocos y a VOX que se quiere erigir como demócrata y defensor de la Monarquía. Al día de hoy, da lo mismo una forma u otra de jefatura del estado, lo importante es que la derecha fascista que ahora se ha salido de la sombra protectora del PP, fue desplazada en 1978.