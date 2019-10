Polémica pancarta en el Barça-Inter

El aniversario del 1-O y el juicio a los líderes independentistas se coló el miércoles en el Camp Nou durante el Barça-Inter en forma de pancarta. Un grupo de personas colgó en la grada una pancarta en inglés que rezaba Only dictatorships jail peaceful political leaders, esto es Solo las dictaduras encarcelan a líderes políticos pacíficos. Una acusación directa a España por la situación de los líderes del 'procés', en prisión preventiva a la espera de la sentencia del Supremo. Esta misma pancarta ya se había visto en otros partidos de Champions.

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls ha denunciado la pancarta y ha calificado de "verdadera vergüenza" la pancarta que equipara a España con una dictadura. "No debería estar permitido", ha afirmado en Twitter.

La pancarta que hemos visto en el Camp Nou diciendo que este país es una dictadura es una verdadera vergüenza y no debería estar permitido pic.twitter.com/3lovX1xwUj — Manuel Valls (@manuelvalls) October 2, 2019



También Ignasi Guardans, ha cargado contra la pancarta, que ha calificado de "ridiculez" y ha defendido que los estadios de fútbol no han de ser espacios de campaña política. "Debería estar prohibido: pero no por la ley general, sino por la autoregulación del futbol. Los estadios durante partidos oficiales no han de convertirse en espacios de campaña política", ha subrayado.

El Barça, "espacio de libertades"

El vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, ha salido al paso de la polémica este jueves para defender que el Camp Nou es "un espacio de libertades". "Lo fue durante la época de Franco. Estas libertades son indiscutibles. Hablar de libertades e injusticias a mí me gusta. Que se haga con cortesía y sin violencia. Que todo el mundo se exprese de formal libre", ha señalado para justificar la presencia de la pancarta.

Habrá que esperar a ver qué dice la UEFA de esta pancarta. No es la primera vez que el organismo llama la atención al Fútbol Club Barcelona por la presencia de pancartas o símbolos de contenido político en el Camp Nou. En el 2016, el Barça fue multado con 150.000 euros por exhibir 'estelades' durante varios partidos de la Champions.