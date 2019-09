Policía 24 horas e identificaciones: así es la seguridad en el cementerio donde trasladarán a Franco

Agentes de la Policía Nacional mantienen una presencia las 24 horas del día en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid) y solicitan la documentación a quienes quieren acceder al camposanto al que se trasladarán los restos de Francisco Franco.

Tal y como ha constatado Efe, en la entrada del cementerio hay dos vehículos policiales y varios agentes, dos de ellos en el interior del recinto donde, a mano izquierda, se erige la cripta construida en 1969 como panteón de la familia Franco y cuyo sótano alberga una sepultura con el nombre del dictador inscrito desde hace años.

Trabajadores de la zona indican a Efe que esta presencia policial se mantiene las 24 horas del día y recuerdan que en mayo comenzó esta vigilancia después de que el Estado pasase a ser el propietario de la cripta y no Patrimonio Nacional. Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos para acondicionar el panteón.

POCOS VISITANTES

No son muchas las personas que en los últimos días han acudido a este cementerio, situado a 15 kilómetros del centro de Madrid y al que se accede por una carretera angosta tras dejar a un lado un complejo deportivo, la Zarzuela y la colonia militar de Mingorrubio.

Este jueves sus pocos visitantes han sido identificados por la Policía, según ha comprobado Efe. Los agentes les han preguntado si iban a la tumba de algún familiar y, tras pedirles su DNI y tomar nota, han dejado entrar a quienes, en principio, han demostrado que cuentan con algún vínculo.

Ese no ha sido el caso de un periodista de Efe que después de mostrar a los agentes su DNI y acreditación de prensa ha accedido también al cementerio. Los policías le han recordado que no podía hacer fotos de las lápidas ni tampoco subir las escaleras que dan acceso a la cripta de la familia Franco que se mantiene cerrada, aunque sin candado.

A otra mujer, vecina de El Pardo, que simplemente quería seguir su paseo por el camposanto, los policías le han pedido si podía acreditar que residía cerca. "Entiendo que no me dejen pasar con el lío que se ha montado, pero creo que se le está dando demasiado importancia", ha opinado.

"FRANCO VA A TARDAR MUCHO EN LLEGAR"

Fuera del recinto y en la misma carretera dos líneas de autobuses tienen su final de trayecto: las 601 con salida en Moncloa y la 602 que inicia en el Hospital La Paz.

"Franco va a tardar mucho en llegar, hay elecciones, la familia va a reclamar y al final se guardará en un cajón", ha dicho a Efe Antonio, uno de estos conductores, escéptico con el próximo traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio.

Jesús, otro conductor de una de estas líneas bromeaba: "Sacar al mochuelo del Valle me parece perfecto pero lo podían llevar a Alcantarilla, en Murcia, o a Escombreras, en Almería".

Mucho menos partidaria se ha mostrado una trabajadora de la limpieza del cementerio: "Pues no me parece ni bien ni mal. A los muertos hay que dejarles descansar, no podemos vivir de rencores del pasado, cada cual sabrá si ha sido bueno o malo, pero seguir con rencillas a cuentas del pasado..."