El PP acusa al Gobierno de hacer un uso partidista de los fondos europeos

El PP considera que Pedro Sánchez está haciendo un uso interesado de los fondos europeos en plena precampaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, dando a conocer a cuentagotas los proyectos de inversión y el calendario de reformas que presentará a Bruselas antes del 30 de abril.

El jefe de los conservadores, Pablo Casado, considera que la Moncloa está fiando "todo a las ayudas europeas" presentando "nuevos brotes verdes sin plan de reformas" y "sin contar con nadie", por la ausencia de debate previo. La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, echó en cara al presidente del Gobierno que este martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, repitiera a grandes rasgos lo que ya contó el lunes en un foro económico. "El debate democrático brilla por su ausencia. ¿Lo volverá a repetir mañana en el Congreso?", se preguntó en referencia a la comparecencia extraordinaria de este miércoles en el hemiciclo, una cita que en principio tenía como objetivo debatir solo del estado de alarma y la pandemia.

La precampaña a la Asamblea regional de Madrid, por la convocatoria de elecciones anticipadas aprobada por Isabel Díaz Ayuso (PP), está enturbiando el debate político sobre todo porque Sánchez se ha lanzado a confrontar directamente con la candidata conservadora. Ambos se buscan y, este martes, la presidenta madrileña, pocos minutos después de que Sánchez acabara de hablar ante la prensa, le afeó que haga "los anuncios a su conveniencia".

El retraso en la jubilación

Pero la falta de debate sobre el plan de reformas con fechas concretas (que habrá que cumplir para que vayan llegando los fondos durante los próximos años) no es solo algo que denuncie el PP. También los socios parlamentarios del PSOE mostraron su recelo ante las medidas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dirigidas a retrasar la jubilación. "No entendemos qué obsesión tiene este Gobierno en intentar que la gente se jubile más tarde", se quejó este martes en una rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón. Avisó a Sánchez de que si sigue adelante con esta idea no contará con su apoyo. También cuestionó el retraso de la jubilación EH Bildu, que pese a que ve bien que se pueda incentivar subrayó que no en todos los trabajos se puede seguir trabajando a partir de los 65 años. "Hay muchos trabajos que son físicos y la gente llega muy deteriorada y cansada a esa edad", declaró la portavoz, Mertxe Aizpurua. Joan Baldoví, de Compromís, lamentó que el Ejecutivo esté actuando de forma "unilateral" y deslizó que no ve a Unidas Podemos respaldando el retraso de la edad de jubilación. Y, efectivamente, los morados no creen que el cheque de 12.000 euros para quien se jubile más tarde sea una buena idea y propuso que ese dinero se destine a incentivar a contratos de jóvenes que puedan relevar a los mayores. "Estamos con un paro desbocado", recordó la diputada y portavoz de En Comú Podem Aina Vidal a la Sexta.

Más satisfecho con la medida se mostró Ferran Bel, portavoz de PdeCat, en el Congreso, que admitió haber hablado "en las últimas semanas" de esa propuesta con Escrivá. Bel cree que acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal "puede contribuir a la sostenibilidad del sistema" y recordó que la reforma del sistema de pensiones es una de las que Bruselas "está pidiendo al Estado" y que, por ello, "condiciona" la llegada de fondos europeos para afrontar la crisis.