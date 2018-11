El PP y Cs evitan condenar el franquismo en el Senado

En el resumen de la sesión de ayer publicada por el Senado se lee la palabra «aceptada» tras el enunciado de una moción de condena al franquismo. Y eso daría la apariencia de normalidad en el debate sobre la exhumación de Franco si no fuera porque tras ese «aceptada» hay en realidad una mayoría de abstenciones, 136, y solo un tercio de votos afirmativos.

La Cámara Alta no hizo, como proponía la moción presentada por el PSOE, «una condena rotunda» de una dictadura militar con decenas de millares de víctimas en su haber. Una vez más, Partido Popular, Ciudadanos, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro se abstuvieron evitando expresar esa condena. Salvaron la moción 97 votos del grupo socialista, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes, canarios y vascos.

Y no es que no hubiera ganas de discutirla. Cuando el portavoz socialista Francesc Antich subió al atril a defenderla, la moción ‘sobre exhumación de Francisco Franco Bahamonde del Valle de los Caídos y la modificación y mejora de la Ley de Memoria Histórica’ tenía presentadas 44 enmiendas, entre ellas 29 del grupo mixto, 21 de los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete (Compromís), una del grupo popular y una del senador de EH-Bildu Jon Iñarritu.

El senador socialista Tontxu Rodríguez dijo que a los populares les «escuece» esta moción porque «hunden sus raíces biológicas e ideológicas» en «la camisa nueva, las banderas victoriosas y la España en la que empieza a amanecer».

El dardo levantó las protestas de los escaños azules. El senador canario del grupo popular Joel Delgado defendió que el PP condena el franquismo «como no podía ser de otra manera», para luego matizar que a los españoles no les preocupa dónde reposen los restos de Franco.

Al también popular Carlos Aragonés le pareció que la presentación de la moción tiene fecha con «significado electoral», mirando a Andalucía, y también el plan de «meter el dedo en el ojo al PP» en la semana del 20N, aniversario de la muerte de Franco.

Al PP le queda un compromiso político aún más importante que resolver en el plazo de 48 horas. Pablo Casado medita contra reloj si presentan o no a los tribunales de lo contencioso-administrativo un recurso contra el decreto ley de exhumación. La portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguró a la Fundación Francisco Franco que sí lo presentarían. El plazo para recurrir se acaba el día 23, en plena campaña electoral andaluza, y en la dirección del PP no han decidido si llevan o no el recurso al juez.

Jokin Bildarratz, del PNV, mostró su excepticismo con un argumento parecido al del senador Aragonés, preguntándose si la moción le sirve al PSOE para «seguir metiendo el dedo en el ojo» al PP. El PNV votó sí, pero criticando que, en realidad, no se ha aportado nada que no esté ya en la Ley de Memoria Histórica.

Ciudadanos evitó la condena con la finta de que la moción no busca el consenso.