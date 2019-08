PP y Cs inician la competición por liderar la derecha política

Que obsesión por liderar, no les hace ninguna falta, a la hora de la verdad acaban todos encamados y sin ninguna protección. Esto para ti, esto para mi y a vox les damos unas migajas para que estén calladitos y nos digan si a todo. Si la derechona pacta y se asocia con la extrema derecha franqusita, fascista, machista, homófoba y xenófoba es muy patriota, si el Psoe pacta con el que sea son antipatriotas y quieren romper España. Llevan más de 40 años pregonando la rotura de España, hecho que todavía no ha sucedido, pero ellos no cejan en el empeño. El gobierno Rajoy fue nefasto en muchos sentidos, duplicó el independentismo que quería romper España, pero de esto no se acuerdan nunca. Vaya banda de patrioteros.