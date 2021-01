El PP exige la dimisión de Illa por su "inacción" ante la tercera ola

Con el número de contagios de coronavirus alcanzando récords de más de 40.000 casos en un día y con las elecciones en Cataluña aplazadas hasta el 30 de mayo, el futuro a corto plazo del ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, no resulta sencillo. Un escenario que está aprovechando el PP para desgastar al Gobierno y al líder de los socialistas catalanes exigiendo su dimisión inmediata.

"Illa debe dimitir". De esta forma tan sencilla, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha marcado el mensaje que varios dirigentes del partido llevan días proclamando. En un mensaje publicado este sábado en Twitter, ha asegurado que tanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como el "candidato y ministro a tiempo parcial", en referencia al ministros, son los responsables "de la nefasta gestión" de la primera y segunda ola, así como de la "inacción" ante el aumento de casos en los últimos días.

Llevo meses exigiendo a Sánchez legislación para pandemias y un plan B a la alarma.

Él y su candidato y ministro a tiempo parcial son responsables de la nefasta gestión en la 1ª y 2ª ola y la inacción en la 3ª.

Tras 83.000 fallecidos y 2 millones de contagiados Illa debe dimitir. pic.twitter.com/16A4e4zfQA — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 16, 2021

A la exigencia de Casado se han sumado varios dirigentes conservadores. "Illa no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno de España utilizando recursos públicos para su campaña de promoción personal", ha añadido el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano. El diputado popular ha tachado en varias ocasiones de "lamentable" que el candidato del PSC esté aprovechando el ministerio de Sanidad "para hacer campaña desde Cataluña para sí mismo".

Además, De Olano ha criticado duramente la rueda de prensa que ha protagonizado Illa este sábado y en la que ha señalado que España superará la tercera ola sin necesidad de confinamiento domiciliario. El dirigente del PP ha apuntado que se ha tratado de la actuación de un ministro que, en su opinión, "no lidera, no toma decisiones, no da explicaciones en el parlamento y que se limita a ser un espectador de la realidad". En este sentido, también ha reprochado que Sánchez esté "absolutamente escondido". "No sabemos a qué dedica el tiempo el señor Sánchez", ha sentenciado.

"Arañar votos"

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, explicó el pasado viernes que su formación defiende la salida de Illa del ministerio porque "es el momento de salvar vidas y no de conseguir ni arañar votos". A este respecto, ya acusó al candidato del PSC de estar primando "los intereses electoralistas" en la gestión de la pandemia al bien común.