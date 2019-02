El PP quiere enviar a la Fiscalía las declaraciones de Iglesias y Narbona sobre la financiación de partidos

El PP quiere enviar a la Fiscalía las declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ante la comisión del Senado de investigación sobre la financiación de partidos, al entender que ambos habrían "faltado a la verdad" en sus comparecencias. Lo mismo se plantea para el secretario de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado.

Así figura en las conclusiones elaboradas por el Grupo Popular sobre el trabajo de esta comisión y que se aprobará este jueves. En el documento, se recuerda que el Código Penal castiga la mentira en las comisiones parlamentarias de investigación, por lo que el PP quiere remitir copia a la Fiscalía de parte de esas declaraciones para que decida.

En concreto, pone en duda las palabras de Pablo Iglesias cuando afirmó "que no había trabajado nunca para el régimen de Venezuela"; las de Cristina Narbona por haber señalado que no encontró "ningún problema en ninguno de los contratos de Acuamed" cuando fue ministra de Medio Ambiente; y en el caso de Carlos Cuadrado, porque aseguró que en el momento de su comparecencia en el Senado no tenía ningún proceso judicial abierto.

CONCLUSIONES DEL PP

El PP explica en sus conclusiones que "todos" los partidos políticos que ha investigado en la comisión "presentan irregularidades en sus cuentas" y todos con un nexo común, "escapar a los controles". Por ello, plantea diversas recomendaciones, como cambios legales.

Agrega que los casos más graves afectan al PSOE, que buscó "definir estructuras clientelares" que impidieran "la alternancia política", lograr "la connivencia de los cargos públicos en provecho del partido y sus dirigentes", o la "complicidad" de determinadas empresas para financiar las campañas electorales socialistas "al margen de la ley".

El PP cerrará este jueves, al terminar la legislatura, esta comisión de investigación que creó en abril del 2017 en el Senado tras constituir el Congreso otra dedicada exclusivamente a las cuentas de los 'populares'. El grupo ha trabajado en solitario, al decidir el resto de formaciones mantenerse al margen como protesta.