El PP se reafirma en seguir en la oposición tras las palabras del Rey: "Sánchez ya ha elegido"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado este lunes que la llamada del rey Felipe VI a los líderes de los partidos políticos para que busquen una "solución" y eviten una repetición electoral, es "absolutamente compatible" con la posición del PP. "Las palabras del Rey son compatibles con la posición del PP y creemos que es así porque Sánchez ya ha elegido a sus aliados", ha expresado Montesinos en una entrevista en Onda Cero, al tiempo que afirmaba que el PP ha estado "en todo momento" en la oposición "cumpliendo" con la función que otorgaron los ciudadanos, y el PSOE "está dando un auténtico espectáculo".

Así, ha recordado a Sánchez que son los socialistas y "los aliados que él ha buscado" los que tendrán que desbloquear la situación. "Después de ver que ha elegido a los radicales en Navarra, solo podemos decir que vamos a mantener la coherencia y seguiremos en la oposición", ha asegurado.

Por último, preguntado por la posibilidad de que Sánchez haga una oferta de gobierno de coalición al presidente del PP, Pablo Casado, para que facilite su investidura, Montesinos ha rechazado esa opción, argumentando que "las palabras de la investidura fallida eran palabras de crítica al PP", y ha insistido en que su partido "hará una oposición fuerte con sentido de Estado".

CIUDADANOS VE UNA "EXHORTACIÓN"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, cree que las palabras del Rey son un "exhorto" al candidato socialista a que "cumpla" con el encargo que recibió para formar Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, Bal ha recordado que Felipe VI realizó un encargo a Sánchez para que formara Gobierno y por tanto es "razonable" que ahora le "exhorte" a "cumplir ese encargo". A su juicio, las declaraciones del Rey son "muy razonables" y "dentro de su papel", sin poder reprocharle estar inmiscuyéndose en el debate político o decantándose por una u otra solución concreta.

Bal ha recordado que la investidura del candidato socialista fracasó "por muy poco". "Parece mentira que por media silla, medio ministerio, estemos en el mes de agosto como estamos", ha apuntado recordado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hizo su última oferta de acuerdo desde la misma tribuna del Congreso de los Diputados.

PRESIÓN DE LA CEOE

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ve "responsable y prudente" la llamada del Rey y afirma que no vería mal un acuerdo "a la portuguesa" si fuese con las medidas del gobierno portugués, si bien duda de que esto fuese apoyado por un Ejecutivo entre PSOE y Podemos.

No obstante, ha recordado que si finalmente no es posible este acuerdo, "la Constitución marca que se celebren unas nuevas elecciones". Garamendi considera que la mejor opción sería el de un escenario de moderación, y a pesar de que se contempla la posibilidad de un "acuerdo a la portuguesa", matiza que "no estaría mal si es también es con las medidas del gobierno portugués", aunque duda de que esto fuera a ser apoyado por un gobierno entre PSOE y Podemos.