PP, Vox y Ciudadanos cargan contra Sánchez por su recuerdo a la II República

PP, Vox y Arrimadas han afeado a Pedro Sánchez que haya reivindicado la II República en sede parlamentaria. El presidente del Gobierno ha arrancado su discurso reivindicando la II República española de cuya proclamación, el 14 de abril de 1931, se cumplen 90 años, y ha establecido un vínculo entre esa fecha y la de la aprobación de la Constitución de 1978, dos de los hitos que, ha señalado, han hecho de España "un gran país".

En concreto, el líder popular, Pablo Casado, ha señalado que el PP no celebra fechas que han "dividido a los españoles". "Siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo", ha proclamado Casado, en un bronco debate en el Pleno del Congreso sobre el Plan de Recuperación y el estado de alarma en el que ha acusado a Sánchez de "chulería", "incompetencia", "insultar" a los españoles y de ser el "peor presidente de la democracia".

Casado ha echado en cara a Sánchez su apelación a "una onomástica" a la que, según ha dicho, "ni siquiera Santiago Carrillo en un mitin en Valladolid en los años de la Transición dijo que había que apelar". "Usted siempre intenta dividir y nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros no celebramos fechas que han dividido a los españoles sino que celebramos la Concordia, el Estado de Derecho y la Constitución", ha aseverado, para añadir que el PP no va a permitir "una vez más" que un Gobierno socialista "arruine el futuro de España". Según el jefe de la oposición, Pedro Sánchez es el "peor" presidente del Gobierno de la democracia española. "Va a ser el presidente que malogre la posibilidad de recuperación. Afortunadamente vendremos pronto a remediarlo nosotros", le ha espetado.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de "amenazar" al Rey desde la tribuna del Congreso al recordar el aniversario de la República, que ha tildado como "un régimen criminal" que "llevó" a España a la Guerra Civil. Abascal ha denunciado ya en numerosas ocasiones los "ataques" a la monarquía que Vox asegura que se están produciendo desde el seno del Gobierno y este miércoles ha insistido también en el "ninguneo" que cree que se hace a Felipe VI desde el Palacio de la Moncloa.

La última en recriminar las palabras de Sánchez ha sido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha criticado que no se centrara en el plan y en lo verdaderamente importante. "Vamos a huir de la burbuja política. Lo que hace es propaganda. Ha representado una función que ha representado nueve veces. Hablando de reformas que no ha consensuado, no explica y no asume", ha subrayado.