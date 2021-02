PP y Vox logran que el Supremo estudie la idoneidad de Delgado como fiscal general

No dudo de que esté cualificada, pues es fiscal de carrera...pero no sólo se necesita eso para el cargo, sino que para el correcto funcionamiento se deben exigir unas aptitudes y actitudes personales tales como la diplomacia, ecuanimidad, independencia que es obvio que Lola no las tiene...así que como que no...otra cosa es lo de siempre, que los políticos quieran inundar todo y nos impongan a su candidato a capón...y mientras los cientos de fiscales no fanatizados que cumplen su labor deben estar rasgándose las puñetas...pero claro, en ese cuerpo tan jerarquizado hay que decir amén al jefe, so pena de que te manden al último pueblo...qué pena...a ver cuándo de verdad de promueve una reforma judicial pura y dura, donde sean jueces y fiscales, basado en sus méritos quienes se nombren...Nos falta mucha democracia aún, mucha