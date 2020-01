El PRC pide al PSOE respeto y reivindica los compromisos con Cantabria

El PRC pedirá al PSOE, su socio de Gobierno en Cantabria, "respeto" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y reivindicar en Madrid los compromisos con la comunidad: "sin eso no puede haber gobierno", ha advertido Revilla. "No es un órdago, si eso no se hace no puede haber gobierno", ha recalcado.

Así lo ha avisado el líder regionalista en una rueda de prensa celebrada esta mañana, después de que el PSOE de Cantabria decidiera anoche continuar en el Gobierno regional, tras haber amenazado con dar por roto el pacto si el PRC votaba 'no' a la investidura de Pedro Sánchez, como finalmente hizo el diputado nacional del PRC por Cantabria, José María Mazón.

Revilla ha explicado que esas dos cuestiones, que se abordarán esta tarde en la Ejecutiva del PRC, se llevarán a la reunión de la comisión de seguimiento del pacto, que espera tenga lugar en menos de una semana, y confía en que el PSOE las acepte porque, de no ser así, no pueden seguir gobernando juntos.

PETICIÓN A SÁNCHEZ

También ha pedido al PSOE, en concreto a Pedro Sánchez, que "entienda y respete" la decisión del PRC de votar 'no' a la investidura y ha advertido a los socialistas que "no se les ocurra tomar represalias" en cuanto a los compromisos con Cantabria porque, si lo hacen, "no les sale bien".