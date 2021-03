Los préstamos de amigos al rey emérito, en el objetivo de Hacienda

Me parece bien que el Rey emérito pague lo que debe a Hacienda. Pero creo que hay problemas mucho más importantes, que se esconden detrás de la noticia monarquica. Por ejemplo, los más de 4 millones de parados,los más de 70000 fallecidos por covid, las no ayudas a los autónomos, la falta de vacunas, la falta de medios de nuestros sanitarios, la falta de medios materiales y jurídicos de nuestros cuerpos de seguridad,etc, etc, etc ......