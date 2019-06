Primera reunión de Cs y Vox: sin anunciar y sin foto

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No me lo puedo creer, Rivera haciendo lo que dijo que no haría, una vez más. El gran demócrata inventor del centro de centros hablando con la extrema derecha franquista, el adalid de la lucha contra la corrupción sentándose con el partido más corrupto de Europa. Menudo veleta estás hecho Rivera, valiente embustero oportunista.