El PSOE se abre a un encuentro Sánchez-Rivera

El PSOE ha valorado el "cambio de posición" de Ciudadanos al ofrecer una abstención a la investidura de Pedro Sánchez y se ha abierto a que Sánchez se vea con Albert Rivera para discutir este escenario, si se trata de una oferta "sincera". Siga aquí al minuto la ronda de contactos del rey para la investidura

"Lo de ayer indica que hay tema para hablar. El presidente siempre está dispuesto a hablar, si esto es una cuestión sincera y real no hay ningún problema en abordarlo", ha valorado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El dirigente socialista ha reiterado que las exigencias que señala la formación 'naranja' para abstenerse en una investidura de Sánchez ya se cumplen. "Las condiciones que plantean se dan, no debería haber ningún problema para que facilitaran un gobierno que ponga punto final a la incertidumbre a la que estamos", ha indicado.

VOTOS GRATIS DE PODEMOS

Con todo, Ábalos ha valorado positivamente el giro de Ciudadanos ya que hasta ahora "no había planteado más que la negación". "Asume que es parte del bloqueo y las condiciones se cumplen perfectamente", ha recalcado.

Por otro lado, preguntado si el PSOE aceptaría los votos de Podemos 'gratis' en una investidura, sin llegar a un acuerdo de legislatura previo, Ábalos no ha rechazado esta posibilidad. "Nosotros si nos apoyan, claro que sí, cómo vamos a rechazar un apoyo?", ha señalado.

"Si manifiestan que nos van a apoyar, obviamente aceptaremos ese apoyo. Gratuito no es un término que favorezca la consideración, pero lo que importa es un apoyo afirmativo", ha admitido Ábalos, después de que el PSOE haya insistido en las últimas semanas que no iría a la investidura si no cerraba antes un acuerdo con el partido de Pablo Iglesias.

En todo caso, el también secretario de Organización socialista ha apelado a la responsabilidad de ambos, Ciudadanos y Podemos, para que uno no bloqueé la investidura y el otro apoye un gobierno progresista.

Y ante el mandato del Rey Felipe VI, que hoy decidirá si encarga la formación de gobierno a algún candidato tras la ronda con los partidos, Ábalos ha explicado que no tiene sentido una investidura que no vaya a ser exitosa. "No hace falta que nadie vaya a una ceremonia de fracaso. Se plantea cuando tiene visos de prosperar, nadie candidata a nadie para mandarlo directamente al fracaso", ha zanjado.