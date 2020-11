El PSOE reprocha al PP que "mienta" sobre la ley Celáa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

si se quitan a todos centros especializados en menores con condiciones no como todos, es un montón de dinero que dejan de pagar, ése es el quid de la cuestión, sobre lo de la escuela concertada, yo lo tendría muy claro, cerraría todos los colegios y a ver donde llevaba ésta individua a estudiar a los niños, seguramente en barracones, de pena que cara más dura tienen, cada uno que entra en La Moncloa eslige de ministros a lo mejor de lo mejor, no saben ni por donde les da el aire, es lógico no vaya a ser que les quiten el sillón.