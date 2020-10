El PSOE responsabiliza a Vox del "deterioro de la convivencia" en España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

PERO QUE VALOR TENEIS DE DECIR ESO. LA CULPA LA HABEIS TENIDO VOSOTROS DESDE EL MOMENTO QUE HICISTEIS ALIANZAS CON QUIENES ANTES NO QUERIAIS NI HABLAR. ESO ES LO QUE NOS ESTÁ DESESTABILIZANDO Y DE LA FORMA QUE NOS HABEIS MENTIDO EN TODO. NO LE ECHEIS LA CULPA EN TODO A NINGÚN OTRO PARTIDO SEA QEL QUE SEA. HABEIS SIDO VOSOTROS POR ALIAROS CON INDEPENDENTISTAS, PROETARRAS Y CON PODEMITAS A QUIENES A SANCHEZ LE QUITABAN EL SUEÑO. ASÍ QUE YA VALE. TENEIS QUE DIMITIOR TODOS PORQUE NO TENEIS IDEA DE DIRIGIR UN PAIS. NOS VAIS A LLEVAR AL CAOS TOTAL COMO VENEZUELA. ¿ ESO ES LO QUE QUEREIS PARA ESPAÑA ? ¡ HAMBRE COMO EN VENEZUELA Y MISERIA ? ¡¡¡¡¡¡ DIMISIÓN YAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!