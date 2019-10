Bélgica aplaza hasta el 16-D la vista sobre Puigdemont

La justicia belga ha aplazado hasta el 16 de diciembre la vista sobre la extradición de Carles Puigdemont, tras haber aceptado las alegaciones de su defensa. El expresidente de la Generalitat, había regresado este martes al Palacio de justicia de Bruselas donde la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia, examina este martes a partir de las 9 de la mañana la tercera orden europea de detención y entrega emitida contra él por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Una cita en la que la Fiscalía belga ha asumido las tesis de Llarena lo que significa que defiende la entrega a España por los dos mismos delitos por los que se le reclama: sedición y malversación de fondos. En 2017, cuando se emitió la primera euroorden, la fiscalía belga también asumió el grueso de los delitos imputados por la audiencia nacional: rebelión, sedición, desobediencia y malversación al entender que también existen en el orden jurídico belga. Solo rechazó el de prevaricación. Tanto el fiscal asignado al caso como el juez del tribunal de primera instancia neerlandófono de Bruselas son los mismos que entonces.

Tras la reactivación de la nueva euroorden por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos, Puigdemont se presentó el pasado 17 de octubre ante la policía federal de Bruselas. A la espera de comparecer ante el juez instrucción encargado del caso quedó bajo arresto y privado de libertad. Tras pasar la noche en dependencias judiciales, prestó declaración ante el juez y rechazó su entrega a España.



LIBERTAD SIN FIANZA

El juez lo dejó en libertad sin fianza pero algunas medidas cautelares: prohibición de abandonar Bélgica sin autorización del juez, estar en todo momento localizable y disponer de una residencia fija que ya tiene en Waterloo. Su defensa intentó esquivar la activación del procedimiento con el argumento de que Puigdemont goza de inmunidad parlamentaria, como eurodiputado electo en las elecciones europeas de mayo. Pero el juez, tras hablar con miembros del Parlamento Europeo, lo descartó y lanzó el procedimiento con la convocatoria de la primera vista fijada para este 29 de octubre.

Puigdemont ha entrado pasadas las ocho y media de la mañana a la sede del Palacio de justicia acompañado del ex consejero Lluis Puig y de Josep Maria Matamala y rodeado de una nube de periodistas pero sin hacer declaraciones. Según la defensa del ex presidente, durante la vista este martes volverán a alegar la inmunidad parlamentaria del ex presidente del Gobierno y confían en que este argumento forzará un aplazamiento de la vista, incluso hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras. Según los plazos previstos, el abogado general se pronunciará sobre este caso el 12 de noviembre y la sentencia podría publicarse unas semanas después.

DESDE EL 2004

La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004 y en circunstancias normales implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves –desde terrorismo hasta tráfico de armas- recogidos en el mandato. Según los plazos previstos, una vez que el juez de primera instancia toma una decisión sobre si ejecuta o no la euroorden, se abre un plazo de 24 horas en el que tanto la fiscalía como la defensa pueden presentar recurso ante la Corte de Apelación que tendría quince días para pronunciarse.

A la decisión de esta instancia también cabe recurso ante la Corte de Casación que tendría otros 15 días de plazo para pronunciarse. En total, en circunstancias normales, el proceso debería prolongarse unos 60 días ampliables a 90 aunque como lo demuestra el caso de Valtonyc los plazos pueden ser muy flexibles y mucho más largos.