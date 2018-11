El Rey reivindica el papel de su padre en la 'transformación' de España

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pero me cuesta ,pero lo comprendo como hijo que es . Pero esa imagen de campechano el solito la perdió . Y eso ya no se recupera. Y el colmo la foto familiar en cunple de la ex reina con la familia Urdangarin . Y la foto saludando al de los petrodolares.