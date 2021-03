Los Reyes terminan hoy su visita a Andorra

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Por qué no se profundiza más en los asuntos que tienen que ver con Andorra. No puedo evitar el cabreo cuando oigo hablar del nivel de vida en Andorra, presumiendo sus "ciudadanos" de los bajos impuestos que pagan y después los veo circular con sus porches y ferraris por las autovías españolas. Por qué a estos "muy españoles" que se empadronan en Andorra no se les "aprietan las tuercas". De qué se ha hablado en esta visita?. Como lector del Periódico, algo más exijo que una mera noticia al estilo "Hola".