Rivera acusa al exdiputado De la Torre de utilizar la muerte de su padre contra Cs

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado a Francisco de la Torre, exportavoz de Hacienda del partido, haber dicho que Rivera no había contactado con él tras la muerte de su padre, ya que cree que ha utilizado "la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Cs".

"No vale todo en política. Por tanto, uno puede discrepar, irse por intereses personales, lo respeto. Pero uno no puede jugar con informaciones falsas para dañar la imagen de excompañeros y de un proyecto político", ha sostenido, tras considerar estas palabras como una línea roja traspasada. "Es verdad que falleció su padre, desgraciamente, a quien tuve el honor de conocer pero yo, personalmente, humanamente, después de recibir una carta de dimisión lo que hice fue enviarle un pésame", ha explicado. Además, ha asegurado que el partido envió una corona de flores al entierro.

LAS EXPLICACIONES DE LA TORRE

Rivera contestaba así a las palabras de De la Torre al explicar su decisión de dejar el escaño por discrepancias con la estrategia del "no es no" que Rivera ha aplicado hacia Pedro Sánchez. En concreto, el exdiputado y exmiembro de la Ejecutiva naranja argumentó que no habla con Rivera "desde principios de junio", pese a encontrarse con él "varias veces" en la Cámara baja. "Nos hemos cruzado varias veces en el Congreso, como en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, pero no ha saludado siquiera", ha reconocido.

"He tenido unas circunstancias personales poco agradables con esto y tampoco me ha llamado prácticamente nadie de la directiva. Me refiero a que el pasado 26 de julio falleció mi padre y ni siquiera en ese momento", lamentaba luego, aunque más tarde aclaraba -a petición del partido- que Rivera no lo llamó tras el fallecimiento de su padre pero sí le envió una "línea de WhatsApp" dándole el pésame.

Me han pedido de @ciudadanoscs que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio https://t.co/MV9uZV5AIw — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 6, 2019

NART, EN EL DISPARADERO

Rivera también ha recriminado al eurodiputado Javier Nart que mantenga su escaño en el Parlamento Europeo pese a haberse dado de baja del partido: "Me gustaría que los que se hubieran marchado de Cs no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Cs, que son de Cs".

En declaraciones a los medios este viernes, ha expresado su respeto por la decisión de Nart y del exportavoz de Hacienda del partido Francisco de la Torre de darse de baja de Cs: "La discrepancia es legítima", y ha defendido que las decisiones que ha tomado la dirección del partido le han llevado a incrementar de 32 a 57 sus escaños en el Congreso.