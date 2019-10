Rivera defiende la "tranquilidad" que trajo el 155 a Cataluña

"El mayor periodo de tranquilidad que hemos tenido en los últimos tres años ha sido con la aplicación del 155 en Cataluña", ha sentenciado Albert Rivera. A un día de que arranque la campaña electoral y con los incidentes en las calles de varias ciudades catalanas aún latentes, el presidente de Ciudadanos no encuentra ninguna solución para esta cuestión que no pase por la aplicación del polémico artículo constitucional.

Preguntado por qué otros caminos podrían ponerse encima de la mesa para encaminar el conflicto, el líder de los liberales se ha reducido a citar el artículo 155, "un artículo que se pensó en la Constitución para personas como Quim Torra" y que "si tuviera que tener dos apellidos sería Carles Puigdemont y Torra". "No es que sea la solución, es que no se me ocurre otra, lo otro es la selva", ha admitido Rivera en un almuerzo antes de pedir "dejar de hacer el primo" y contestar con contundencia al independentismo.

El tema catalán también le ha servido al presidente naranja para cargar contra los socialistas. En concreto, contra el secretario general del PSC, Miquel Iceta, al que ha acusado de "mandar en todo el PSOE" y de imponer la "defensa de la nación de naciones". "¿Por qué tenemos que asumir que los territorios tienen derechos en vez de las personas, porque lo diga Miquel Iceta? ", se ha preguntado.

🗳 Es el momento de actuar para recuperar la convivencia en #Cataluña

🇪🇸 @Albert_Rivera "Con las recetas del Señor Iceta no vamos a ningún sitio, tiene que ser con la Constitución y la ley en la mano" #ForoABC pic.twitter.com/wRlaoB4UjO — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 30, 2019

"En Cataluña estamos a tiempo de cambiar las cosas pero con las recetas del señor Iceta no vamos a ningún sitio. Tiene que ser con la Constitución en la mano, con la ley en la mano", ha subrayado Rivera. En este sentido, ha insistido en varias ocasiones en que "es el momento de que sin complejos, sin aspavientos, sin gritos, pero con palabras de actuar" dentro la Carta Magna. Así, ha advertido de que "chantajes ninguno": "Si algo he aprendido en la vida es que si te chantajean, el primer día que aceptas el chantaje, has muerto".

PACTOS TRAS EL 10-N

Rivera ha explicado que tras la repetición electoral se abrirá un escenario de negociaciones en el que su formación buscará desbloquear la situación en España. De esta forma, ha asegurado que facilitarán un Gobierno socialista si gana Pedro Sánchez, aunque se mantendrán en la oposición, o que buscará construir un Ejecutivo de coalición con el PP si logran sacar un diputado más que el bloque progresista.

En torno a las condiciones que ha puesto encima de la mesa para dar sus votos al líder socialista en una hipotética investidura, Rivera ha aclarado que ya ha planteado diez grandes reformas de Estado. En el aire ha dejado si, como planteó hace unos meses, la disolución del Gobierno socialista navarro es una línea roja: "Más que una condición política es una condición moral".