Rivera quiere dos debates y mandar solo un sobre con propaganda de todos

Cuando en 2016 hubo que volver a las urnas después de que Mariano Rajoy no consiguiera formar Gobierno, muchas formaciones políticas plantearon iniciativas para ahorrar en gastos electorales. Se decidió, por ejemplo, que en el caso de repetir los comicios legislativos, se acortaran los plazos del procedimiento electoral, de 54 a 47 días, y la campaña electoral se redujera a la mitad, igual que las subvenciones. También se cambió la ley para que cualquier ciudadano pueda pedir que no le manden la propaganda electoral a casa. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística ya ha recibido más de 110.000 peticiones. Pendiente ha quedado, sin embargo, la posibilidad de que esos sobres de cada partido, en vez de llegar por separado a las viviendas de los electores, se junten en un solo envío. Ciudadanos y Podemos defendieron hace tres años con ahínco esa opción y el partido de Albert Rivera ha vuelto a recuperar la idea ahora.

Los naranjas plantean la opción de que todos los partidos puedan acordar ese "mailing único", aunque fuentes de la dirección no aclaran quién lo pagaría y si en el sobre también se meterían las papeletas de los partidos minoritarios. Esa propaganda que acaba inundando los buzones lo paga cada partido por adelantado y, después, según los escaños conseguidos, las arcas públicas se lo reembolsan. Es decir, en cada sede se decide si se hace esa inversión o no, porque puede que no lo recuperes

Según los cálculos de Ciudadanos, el envío único "supondría un ahorro en torno a los 20 millones de euros para las arcas públicas". Los naranjas proponen también que haya "al menos" dos debates electorales "con los candidatos de los principales partidos políticos nacionales" y eliminar la publicidad exterior (banderolas, autobuses, carteles en las autopistas...). Por ahora, el PSOE ha informado de que Pedro Sánchez tiene intención de participar en un solo debate a cinco (PP, Cs, Podemos y Vox).

PROPUESTA QUE IBA EN LOS PRESUPUESTOS

El secretario general del PSOE y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, llegaron a plasmar en su acuerdo presupuestario para 2019 su compromiso de impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para imponer el 'mailing' único. Todo quedó en agua de borrajas, sin embargo, por la negativa de ERC y JxCat de aprobar las Cuentas, decisión que precipitó la convocatoria de las elecciones generales de abril.

Cuando se presentó el debate en el 2016, tanto el PP como el PNV se manifestaron abiertamente en contra de esa opción. Los populares porque consideraron que no era justo para los partidos que siempre han hecho buzoneo y han hecho esa inversión. El diputado vasco Aitor Esteban afirmó que no tenía "ningún sentido", porque llegaría "todo embarullado" a los ciudadanos.