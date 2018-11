Rosa María Mateo pide perdón al diputado del PP al que insultó y éste le compara con Rufián

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha pedido este miércoles disculpas al diputado del PP Ramón Moreno, al que llamó "miserable" y "mezquino" en su comparecencia parlamentaria del pasado octubre.

"Señor Moreno, en mi anterior comparecencia no respeté el orden, la cortesía ni la disciplina parlamentarios realizando dos manifestaciones respecto a su persona que lamento", ha sostenido la periodista al comenzar su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE.

Además, ha querido ofrecer "una explicación, que no una justificación" al diputado popular por Zaragoza. "Reaccioné de esa manera porque entendí que se estaba atacando a una persona muy querida para mí. Espero que pueda entenderlo, así como todos los votantes aragoneses a los que representa en esta Comisión y que merecen todos mis respetos. Por ello le pido disculpas", ha añadido.

Mateo insultó a Moreno después de que éste sacara a relucir a su hijo Germán cuando le pedía que rindiera cuentas por la sociedad patrimonial de la que es apoderada.

MORENO NO ACEPTA LAS DISCULPAS

Después de que distintos diputados recriminaran a Moreno que no hubiera hecho referencia a las disculpas de Mateo, el popular se ha referido así a las palabras de Mateo. "Tengo una formación cristiana y admito las disculpas de todo el mundo, lo que pasa es que admito las que son de corazón, no las que son para quedar bien con la opinión pública, que es la sensación que yo he tenido aquí esta mañana", ha dicho Moreno.

Así pues, Moreno ha desdeñado el perdón de Mateo y ha cargado contra ella, acusándola de haber sido colocada al frente de RTVE por Pedro Sánchez "para que aguante carros y sociedades, para que haga purgas y facilite la campaña electoral". De hecho, ha llegado incluso a compararla con Gabriel Rufián, porque su "comportamiento y tono agresivo" "se asemeja mucho" al del portavoz de ERC.

Se trata de la tercera comparecencia parlamentaria de la responsable de RTVE desde que fuera elegida por las Cortes el pasado julio. La tensión entre el diputado del PP y la administradora única de RTVE ha sido otra vez la nota predominante, en la tercera comparecencia de ésta última en el Congreso.

TRÁMITES PARA DISOLVER SU SOCIEDAD PATRIMONIAL

Mateo también ha anunciado que ha comenzado los trámites para disolver la sociedad patrimonial de la que es copartícipe y ha asegurado que no incurre en ninguna incompatibilidad ni conflicto de intereses para desempeñar su labor.

"Ya he iniciado los trámites de disolución de la sociedad", ha informado Mateo ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE en el Congreso.

Ha añadido que la citada empresa, "cuya actividad principal fue el arrendamiento de inmuebles", no ha recibido ninguna notificación sobre la liquidación de impuestos en sus 25 años de existencia y que sus cuentas anuales están en el Registro Mercantil.

"Seguí las indicaciones de mi asesor fiscal y considero que he actuado conforme a derecho", ha apuntado, y ha solicitado a los representantes políticos del PP que si consideran que ha cometido alguna irregularidad procedan a interponer las acciones legales oportunas.