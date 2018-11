Sánchez y Casado se cruzan reproches por empeorar la imagen de la justicia

La ruptura del pacto entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha escenificado esta mañana en la sesión de control al Gobierno del Congreso. El presidente y secretario general socialista, Pedro Sánchez, y el líder conservador, Pablo Casado, se han cruzado reproches sobre quién ha empeorado más la imagen de la justicia con los episodios vividos en las últimas semanas. Si el Ejecutivo por filtrar con más de un mes de antelación el nombre de Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ o el PP, con un portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, que se jactó de que su partido podría controlar la Sala Segunda del Supremo (la que juzgará el 'procés') "desde detrás".

"A su lado [Mariano] Rajoy es un moderado", le espetó Sánchez a Casado, al que recriminó que haya roto las negociaciones para renovar el poder judicial para tapar las "vergüenzas" y "no asumir su responsabilidad" por los wasaps de Cosidó. Esos mensajes se conocieron el lunes, pocas horas antes de que el magistrado Marchena decidiera renunciar al puesto para no contribuir al descrédito de la justicia. El jefe del Ejecutivo ha pedido al líder de la oposición una reflexión para que cumpla el pacto y permita renovar el CGPJ en la votación de los 20 vocales que está prevista para el jueves. "La deriva del PP no puede implicar la de las instituciones", le ha dicho.

Casado ha responsabilizado a Sánchez de "malograr" la renovación del poder judicial al filtrar el nombre de Marchena antes de elegir a los vocales, con lo que ha contribuido al "desprestigio y descrédito" de la justicia. El dirigente conservador ha recordado la enmienda que el martes por la noche presentó en el Senado a la reforma de la ley orgánica del poder judicial para recuperar el modelo de elección directa de 12 vocales del CGPJ por parte de los propios jueces (y no con el concurso de los partidos políticos y de las Cortes).

El portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, ha asegurado que el PP "no tiene legitimidad" para presentar una reforma ahora, tras conocer los mensajes de Cosidó a su grupo parlamentario. "Eso tiene que venir de otro tipo de iniciativa", ha subrayado. Podemos defiende renovar el CGPJ en estos momentos y, después, repensar el modelo.