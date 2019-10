Sánchez pide al independentismo "que reconozca su fracaso" y el daño causado

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha empezado a girar el foco en su mitin preelectoral en Valencia hacia el proyecto de Más País de Íñigo Errejon.

“Cada vez que aparece un nuevo partido resulta mas evidente que el único que garantiza estabilidad es el PSOE”, ha afirmado tras asegurar que en las próximas elecciones se define “si el 11 N queremos tener Gobierno o queremos estar bloqueados”.

Sánchez no ha hecho ninguna mención directa a Unidas Podemos y se ha limitado a decir que “los lamentos de lo que pudo ser y los reproches de la culpa se los dejamos a otros”. “No miremos a izquierda ni a derecha miremos sino adelante”, ha pedido a los simpatizantes.

El presidente del ejecutivo ha criticado que “algunos se hayan rasgado las vestiduras” por el lema ‘Ahora, Gobierno. Ahora, España’ que han elegido para estos comicios. “Pero si llevamos la E desde hace 140 años”, ha recordado.

Fracaso del independentismo

Sánchez ha dedicado la primera parte de su discurso a Cataluña y ha recordado que “ayer se increpó y se le dijo a una periodista que se fuera de Cataluña y lo que decimos es que no se va ni ella ni nadie, que se quede todo el mundo en convivencia y amparado por la Constitución”.

“Se nos ha acusado de ser falsamente equidistantes, por haber reivindicado desde el primer minuto de la crisis en Cataluña que debe haber ley y diálogo, por ese orden. Le decimos al conjunto de la ciudadanía catalana y española que esta crisis la vamos a volver a superar”, ha afirmado.

“El independentismos debe reconocer su fracaso, ha naufragado su única tabla de salvación es que los que estamos convencido de la unidad desde la diversidad nos separemos. Lo único que le pido al PP y Ciudadanos es que apoyen al Gobierno”, ha apuntado.

Sánchez dijo que los independentistas “han fracasado, han engañado a los ciudadanos y han causado mucho dolor a los ciudadanos y a sus lideres que están siendo juzgados y muy pronto sentenciados”.

“Dice el independentismo que España es una dictadura pero si vamos a exhumar al dictador y vamos a acabar con el mausoleo Del Valle de los Caídos! No es aceptable que den lecciones de derechos humanos y democracia y no condenen cualquier indicio de violencia en Cataluña”, ha reclamado.

Además Sánchez se ha comprometido ante Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana “a resolver el clamor de la financiación autonómica” en la próxima legislatura aunque no ha dado pistas de si priorizaría la población o la despoblación y el territorio para solucionar “el sudoku”.

Ábalos contra UP

El ministro de Fomento y secretario de organización José Luis Ábalos sí que ha culpado a Unidas Podemos del bloqueo y ha criticado que su estrategia fuera esperar para que los socialistas cambiaran su postura. “Con nosotros no hay que tener paciencia a nosotros nos tienen que tener respeto porque no se nos dobla el brazo. Somos socialistas por elección”, ha apuntado.

Ábalos ha repasado la postura del resto de partido ante el 10N. Ha dicho que la campaña de Pablo Casado “es hacerse el mudo”, que Ciudadanos piensa que “siempre nos quedará Catalunya” y han propuesto una moción de censura en plena campaña “sin hablar con nosotros y queriendo que les apoyemos gratis”.

“La ultraderecha son directamente la marca negra del PP, allá donde puedan los favorecerán. Del pastel de la derecha quieren su parte. Si el PP les dice, van a tragar sin rechistar”, ha apuntado.

De Unidas Podemos ha dicho que están “aún en el despecho” y que dicen “que quiere que gobierne la izquierda pero hacen que gobierne la derecha, porque cuatro veces no es casualidad, es costumbre”, Ábalos también ha hablado de Más País de Íñigo Errejón y ha asegurado que “llegan a medrar, a intermediar, no vienen a ser opción de gobierno, vienen a que nos llevemos bien”.

Sánchez ha accedido a un pequeño pero abarrotado recinto, el hall del Centro Cultural de la Petxina, aclamado por cerca de ochocientos asistentes aunque fuera del mismo un pequeño grupo protestó durante todo el acto al grito de ‘Volem l’horta viva’ por la ampliación de la V21, la puerta norte de Valencia, y por el reciente derribo del Forn de la Barraca para llevarla a cabo.

De hecho, varias activistas interrumpieron el inicio de discurso de Ábalos, que se felicitó porque pudieran “ejercer su libertad” y fueron desalojadas entre críticas de los asistentes y apoyo de sus compañeros que estaban en el exterior. Agentes de la Policía identificaron después a los concentrados.