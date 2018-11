Sánchez dice 'no' a May

España mantiene el pulso contra el Reino Unido. A solo dos días del Consejo Europeo que ha de someter a votación el acuerdo político del 'brexit', Pedro Sánchez no da su brazo a torcer. Desde Cuba, donde el presidente está de viaje oficial, fuentes del Gobierno han asegurado que el veto continúa y, aunque se mantienen las negociaciones a todos los niveles, no ha habido acercamiento alguno en las últimas horas. Menos, tras escuchar a la 'premier' británica, Theresa May, que este jueves afirmó que “la soberanía británica sobre Gibraltar será protegida” y que ya había trasladado de forma "absolutamente clara" a Sánchez su posición en la conversación telefónica que mantuvieron el miércoles a última hora.

Sus declaraciones se produjeron mientras el jefe del Ejecutivo cruzaba el Atlántico. Al aterrizar en La Habana, el equipo gubernamental expresó con frialdad que las posiciones no avanzan en el acuerdo político. "A May le servirá, a nosotros no. Seguimos en el veto", aseguraron fuentes de la Moncloa. Reprochan que, con la actual redacción del texto, "los intereses nacionales de España no están recogidos ni aclarados". Esta fórmula, introducida el pasado fin de semana por sorpresa, anula lo que se había establecido inicialmente en las directrices: que España tendría postestad de veto en las futuras relaciones entre el Reino Unido y Gibraltar. Si este punto no queda expresamente recogido en la declaración política que vota el Consejo Europeo este domingo y en el texto del tratado, España se opondrá.

El Gobierno prefiere no adelantar escenarios, pero pone en valor su posición. "Es impensable que salga el acuerdo sin el consenso de los 27 [países miembros]", opinan fuentes del Ejecutivo desde Cuba e insisten en que "la declaración [del domingo], si no es unánime, no es declaración".

La preocupación del Gobierno es evidente. Nada más aterrizar en el aeropuerto de La Habana, Sánchez dejó constancia de que mantiene el pulso en un tuit. "Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit”, escribió.

Ante la incertidumbre de cómo puedan evolucionar las negociaciones en estas últimas horas antes del Consejo Europeo, Sánchez despeja su agenda y ha anulado su viaje a Islandia previsto para el lunes. Oficialmente la Moncloa se limita a explicar que "han surgido muchos viajes" y que la agenda del presidente "se ha sobrecargado".

El malestar del Gobierno ha ido en aumento. Aunque en los primeros días no señaló a nadie públicamente como responsable del cambio en el artículo 184, este jueves acusó a la parte británica de introducir la modificación "con alevosía y nocturnidad".