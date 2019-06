Sánchez: "España necesita un Gobierno en julio, no en agosto ni en septiembre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado al resto de la fuerzas parlamentarias para favorecer la formación de un nuevo Ejecutivo en el mes de julio. "Me gustaría pedirles a todas las fuerzas parlamentarias una reflexión y es que España no se puede parar, necesita un Gobierno en el mes julio, no en agosto ni en septiembre", ha dicho Sánchez en una rueda de prensa al finalizar la cumbre del G-20 en Osaka (Japón).

Sánchez no ha querido adelantar la fecha para la investidura que él mismo propondrá a la presidenta de Congreso, Meritxell Batet, en su reunión del 2 de julio. "Tengo una ligera idea", ha bromeado al respecto, sin querer precisar más.

El presidente ha hecho un primer llamamiento a Unidas Podemos con quien -según ha recordado- el Gobierno socialista lleva colaborando en los 12 últimos meses. Para Sánchez, la oferta a Unidas Podemos para un gobierno "de colaboración" -no de coalición, como pretende la formación morada- es una propuesta "razonable y sensata" que "obedece a una mayor cooperación, como socio preferente, con colaboración parlamentaria y en la administración".

"Un Gobierno de cooperación es lo que necesitan los españoles", ha rematado el presidente.

Sánchez también ha llamado a la responsabilidad de PP y de Ciudadanos. "Les pido que, como no hay alternativas, lo que tienen que hacer es al menos facilitar que haya un Gobierno en España y que esté liderado por quienes han decidido los españoles", ha añadido el presidente haciendo valer los resultados obtenidos por el PSOE en las elecciones generales de abril.

En relación a la posibilidad indeseada de nuevos comicios, Sanchez ha respondido que "aquellos que plantean el 'no' en mi investidura son los tienen en su cabeza un adelanto electoral, porque no hay alternativa".