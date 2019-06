Sánchez irá a la investidura aunque no tenga los apoyos

Las negociaciones de investidura transcurren con lentitud. El PSOE ha tardado más de un mes y medio en abrirlas tras los resultados de las generales, y las obligaciones internacionales de Pedro Sánchez, que esta semana participará en el Consejo Europeo y la que viene en Japón para la cumbre del G20, también implican que no pueda volcarse a fondo. Los socialistas están convencidos de que el presidente en funciones saldrá reelegido, y que será en breve, probablemente a mediados de julio. Pero este lunes, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha dejado claro que Sánchez acudirá a la investidura sí o sí, aunque no tenga los apoyos atados.

A partir de aquí, se abrirían dos escenarios. Que el jefe del Ejecutivo en funciones logre en el mismo pleno del Congreso los apoyos, sobre todo por el miedo de los partidos a la repetición electoral, o que la investidura resulte fallida, un riesgo que los socialistas están dispuestos a asumir y que sería necesario para que el reloj empezara a correr para convocar nuevos comicios.

El PSOE, de momento, no se mueve. Continúa apelando a la abstención del PP y Cs, un escenario que ya no haría indispensable el apoyo de Podemos. Pero los socialistas saben que un paso así por parte de conservadores y naranjas es muy difícil, casi imposible, así que depositan sus expectativas en los morados y los grupos minoritarios. Pero los socialistas mantienen su rechazo a una coalición con el partido de Pablo Iglesias. Ábalos, incluso, ha llegado a sostener que optar entre un Gobierno conjunto o la repetición electoral supondría "elegir entre susto o muerte".

EL PAPEL DE ERC

El secretario de Organización también se ha referido al rol que puede tener ERC, cuya abstención puede ser necesaria para la reelección de Sánchez, si como parece probable no colabora en la investidura ni Coalición Canaria ni Unión del Pueblo Navarro. Ábalos ha recordado que fue el rechazo de los republicanos a los Presupuestos, junto al de Junts per Catalunya, lo que provocó el adelanto de las generales.

"Nuestra experiencia es que nunca sabemos lo que van a hacer", ha dicho el secretario de Organización. Los socialistas esperan que lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona, donde Ada Colau fue el sábado reelegida con los votos del PSC y Manuel Valls frente a Ernest Maragall, no influya en la hipotética reelección de Sánchez. "Nosotros no podemos plantear un gobierno a base de situaciones particulares, por muy importantes que sean, porque no sería posible hacerlo ha concluido-. No podemos estar a expensas de lo que pueda ocurrir en un sitio u otro".