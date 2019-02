Sánchez, al PP y Cs: "Con la ultraderecha, ni a la vuelta de la esquina"

Cualquier ocasión es buena para criticar a Ciudadanos. También al PP, pero sobre todo a Ciudadanos. Los principales dirigentes del PSOE y el Gobierno llevan tiempo argumentando que, más allá de la movilización de su electorado tradicional, ellos solo pueden crecer a costa del partido naranja, porque Podemos, explican, ya ha tocado su suelo y no va a perder más apoyos. Así que los socialistas se esfuerzan en atacar a Albert Rivera, sobre todo después de que aceptase manifestarse junto a Vox y que aprobase un documento interno en el que se compromete a no pactar en ningún caso tras las generales con el PSOE. El primero en participar de esta estrategia es el presidente, Pedro Sánchez, que este miércoles, en el último pleno de la legislatura antes de las elecciones del 28 de abril, ha vuelto a criticar a Rivera por su acercamiento al partido ultra. “Con la ultraderecha no se puede ir a la vuelta de la esquina”, ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Sánchez comparece por tres motivos. Las sociedades instrumentales de varios de sus ministros, como Isabel Celaá, Pedro Duque y Nadia Calviño. La situación en Venezuela, donde España lideró la posición europea de reconocer a Juan Guaidó como presidente para que convoque elecciones. Y el ‘brexit’, después de que la primera ministra, Teresa May, se haya abierto a una prórroga en la salida del Reino Unido de la UE. “Prolongar la incertidumbre ampliando plazos no es una alternativa deseable”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo, que también ha anunciado que este viernes el Gobierno aprobará el decreto ley que incluye los planes de contingencia para el caso de un ‘brexit’ sin acuerdo.

El presidente ha aprovechado este último asunto para trazar paralelismos con la situación española. Primero, con Catalunya y la reivindicación de un referéndum de autodeterminación. “El ‘brexit’ es una mala decisión. Es una enmienda a la totalidad del sentido común, el paradigma de un tiempo en el que la democracia se reduce falsamente a términos binarios, a un sí o a un no”, ha señalado el líder socialista. Y después, con el PP y con Ciudadanos, deteniéndose en el papel que ha jugado el populista y antieuropeo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) a la hora de escorar a los conservadores británicos. “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca –ha dicho Sánchez-. Aquí, como en el Reino Unido, como en Francia y en otros lugares, ese tigre se llama ultraderecha. Y con la ultraderecha no se puede ir a la vuelta de la esquina”.

Antes de todo esto, Sánchez, en una sesión que se anticipa muy bronca ante la cercanía de las elecciones, ha pedido a la oposición que no caiga en la crispación, abogando por una “España diversa, dialogante e integradora, que también se tiene que reflejar en los debates parlamentarios”, que a su juicio tiene que parecerse más a la calle, donde “no hay una única forma de sentirse español, sino muchas”.