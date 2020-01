Sánchez se reunirá "con quien sea presidente de la Generalitat"

La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra no ha sido cancelada, pero está pendiente de lo que suceda en el Parlament, que este lunes ha iniciado los trámites para retirar el escaño al líder neoconvergente. O dicho de otra forma: el futuro político en Cataluña es tan incierto que el jefe del Ejecutivo se reunirá "con quien sea presidente de la Generalitat en ese momento". La fecha tampoco está clara. Aunque la intención era que la cita se celebrase a primeros de febrero en Barcelona, los socialistas reconocen que ya no pueden garantizar que sea en esos días y admiten que Sánchez deberá ajustar su agenda.

El PSOE insiste en que la voluntad del presidente del Gobierno sigue siendo entrevistarse con el máximo dirigente catalán, pero asume que todo está en el aire y que será el Parlament quien decida, a fin de cuentas, quién es la persona que se sentará al otro lado de la mesa.

“Vamos a ver cómo termina la discusión y si hay nuevos plenos. El presidente del Gobierno de España se va a reunir con quien sea presidente de la Generalitat en el momento en que tal cosa quede clarificada por la única instancia que puede resolverlo, que es el Parlament”, ha explicado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido en Madrid. Ha evitado entrar en mayores detalles, ha dejado todo pendiente de lo que suceda en la Cámara catalana y ha subrayado que su partido no entrará a juzgar lo que ocurra allí.

“El señor Torra seguirá siendo o no presidente de la Generalitat en función de lo que decida el Parlament. Eso significa que cuando llegue el momento, que todavía no estaba fijada la fecha, el presidente del Gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat, con quien el Parlament haya determinado. Hoy es un momento previo a esa esa reunión, que tendrá lugar y el interlocutor será Torra u otra persona en el caso que el Parlament decida que no sigue siendo el presidente de la Generalitat”, ha reiterado, y ha venido a admitir que las fechas se cerrarán en función de lo que suceda en los próximos días.

“Entendemos que lo que hoy sucediendo nos dará más información para que el presidente adapte su agenda a cambios que puedan darse, pero la voluntad era primeras fechas de febrero para mantener con algunos días de desfase puesta en marcha de la mesa de negociación. Estamos a la espera de ver como se sustancia la decisión. No puedo asegurarle que sea la primera semana de febrero, pero esa era la voluntad”, ha señalado.

Narbona ha anunciado que el próximo comité federal del PSOE se celebrará el 15 de febrero y que el Congreso del partido será en el 2021, aunque no ha desvelado la fecha concreta.